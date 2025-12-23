Mehr als nur ein Bahnhofshotel

Bahnhofshotels sind praktisch, weil gut erreichbar. Bei den meisten Hotels dieser Art war es das aber auch schon mit dem Spaß. Im Londoner Hotel »The Pilgrm«, wenige Meter vom Bahnhof Paddington entfernt, fängt er hingegen an, wenn man die gläserne Eingangstür aufzieht. Statt eines Empfangstresens erwartet einen dahinter ein Coffee Shop. Der versorgt nicht nur die Hotelgäste, sondern auch die Nachbarschaft mit handgebrühtem Kaffee und süßen Teilchen. Während die Barista einen Flat White zubereitet, übernimmt eine Mitarbeiterin mit Laptop den Check-in. Ankommen kann kaum angenehmer sein. Das »Pilgrm« besteht aus vier mit­einander verbundenen viktorianischen Häusern. Von ihnen geblieben sind die hohen Decken, schmalen Flure, gusseisernen Heizkörper und die ausladende Holztreppe, die zu Lounge und Zimmern führt (einen Aufzug gibt es auch). In den Zimmern regieren die großzügigen Betten aus 200 Jahre altem, recyceltem Mahagoni-Parkett. Echte Pflanzen leisten Alleinreisenden Gesellschaft. Die Lounge ist der Ort, an dem man zusammenkommt: Teenies zum selfie­tauglichen Frühstück, Freischaffende mit Laptops, Paare, die ihren Tag in London planen. Erst am Nachmittag wird es ruhiger. Die Sonne fällt durch die offenen Balkontüren auf die Couch, aus den Boxen klingt herzerwärmender Soul. Dazu ein Glas Wein oder ein Negroni. Vom Bahnhof aus könnte man nun ganz London erreichen. Aber warum aufbrechen, wenn die Verbindung gerade so gut ist?

In der Lounge des Hotels lässt sich zu Soul-Musik entspannen, arbeiten oder den Aufenthalt in London planen. Foto: Tom Kahler

The Pilgrm

25 London St, Tyburnia, London W2 1HH, England

Tel. 0044/20/76 67 60 00

DZ ab 170 Euro/Nacht

thepilgrm.com