Einfach familiär

Das, was man eine einfache Familienpension nennt, gibt es nicht mehr oft in Südtirol: ohne Wellness, ohne Kartenzahlung, aber direkt am Berg gelegen mit guter Luft und wunderbarer Südtiroler Küche, und dann auch noch halbwegs bezahlbar. Der »Lindenhof« ist seit 1618 in Familienbesitz. Fabian Leiter hat seine Pension schon an den ältesten Sohn überschrieben. Jetzt ist der Vater Angestellter seines Sohnes und serviert Gulasch oder Speckknödel, die Sohn und Mutter gemeinsam in der Küche kochen. Auf den Fotos im Hotelgang sieht man zwei weitere Söhne der Leiters, Zwillinge, beide Piloten, aber bei unterschiedlichen Fluglinien.

Der »Lindenhof« ist kein Boutique- oder Sporthotel, obwohl der Skigebiete-Verbund »Dolomiti Superski« mit 1200 Kilometer Piste gleich vor der Tür beginnt. Oben auf den Hütten trinkt man Bombardino mit Eierlikör, unten im »Lindenhof« Bier. Im Februar finden einige olympische Wettbewerbe im nahen Cortina d’Ampezzo statt, wo nur ein Drittel der Häuser von Einheimischen bewohnt wird, der Rest sind Ferienwohnungen, die oft leer stehen. Innichen ist nicht so chic, aber dafür das ganze Jahr über belebt, in die 16 Zimmer des »Lindenhofs« kommen Wanderer und Familien, meistens italienische. 600 Meter sind es von der Pension zum kleinen Museum mit den Fossilien, die ein Mann aus dem Ort in den Dolomiten ausgegraben hat. Privatgelehrter nennt er sich, er führt auch ein Café, verkauft Souvenirs und vermietet Apartments. Ansonsten ist wenig los in Innichen. Sehr er­holsam.

Lindenhof, Haunoldweg 11, 39038 Innichen, Italien

Tel. 0039/0474/91 40 74

DZ ab 180 Euro inkl. Halbpension oder 150 Euro nur mit Frühstück pro Nacht (ab 1 Woche Aufenthalt)

lindenhofhotel.it