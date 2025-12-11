Übernachten beim Alleskönner

Florian Seidl war Profi-Kitesurfer und Messebauer, er reiste um die Welt, bevor er heiratete und im Café mitzuarbeiten begann, das die Großeltern seiner Frau Stephanie etwas außerhalb von Lenggries eröffnet hatten. Es gibt selbst gemachte Kuchen und Marmelade (der Apfelkuchen ist weit über Lenggries hinaus bekannt) sowie eine kleine Mittagskarte mit Suppen und Schnitzel. Außerdem vermieten Stephanie und Florian Seidl fünf Zimmer und drei Wohnungen, alle mit Balkon, alle blitzsauber renoviert, Florian Seidl ist auch noch gelernter Fliesenleger.

Inzwischen hat er obendrein gelernt, wie man biologisches Gemüse anbaut, Erdmandel, Amarant, Pimpinella, und 48 Bressehühner mit blauen Beinen hält er, die in Spitzenzeiten monatlich 1200 Eier fürs Frühstücksbuffet liefern. Bier braut Florian Seidl ebenfalls selbst, naturtrüb, Helles und Weißbier. Im Sommer ist auf der Terrasse mit 150 Sitzplätzen tagsüber manchmal ganz schön was los. Ach ja, eine Sauna gibt es auch.

Im Hotel »Landerer Mühle« gibt es fünf Zimmer und drei Wohnungen zu mieten. Foto: Wolfgang Kronwitter

Lenggries kannte ich bisher nur vom Durchfahren zum Brauneck, die Kinder haben da Skifahren gelernt. Stephanie Seidl arbeitet nebenbei als Skilehrerin. Eine Loipe beginnt vor der Tür der Seidls, zum nächsten Lift sind es bloß fünf Minuten. Im Sommer kann man hinter dem Hühnerstall am Wehr baden, im Gebirgswasser der Jachen. Mein Lieblingslokal für abends ist der »Jaudenstadl«. Auch hier duzt man sich. Alles ist sehr einfach in Lenggries – und gerade deswegen sehr besonders.

Landerer Mühle

Leger 2, 83666 Lenggries

Tel. 08042/24 85

DZ ab 128 Euro/Nacht

landerermuehle.de