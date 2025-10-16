Heiliger Schlaf

Gute Nacht! Dafür hat Abt Georg persönlich gesorgt: Bevor die ersten Gäste im vergangenen Sommer in der »Pension L’Etage« schlafen durften, hatte der örtliche Abt die sechs Zimmer gesegnet. Weit hatte es der Leiter des bekannten Barockstifts in Melk am Ufer der Donau nicht, die Frühstückspension liegt nur wenige Gehminuten entfernt. Und es gibt eine Beziehung zum Haus: In dem Gebäude, das nun die Pension beherbergt, waren einst die Schüler des Stifts untergebracht.

Von Stockbett und Gemeinschaftsbad ist heute nichts mehr zu sehen, der Pensionsbetreiber und Architekt Robert Schreyl hat die Zimmer mit den mannshohen Fenstern aufwendig renoviert. Wie eine große Umarmung schlängelt sich nun das mit Samt bezogene Kopfteil um die Betten. Nur einen Schritt aus dem Zimmer heraus, fühlt man sich dann nicht mehr wie in Niederösterreich, sondern wie in Frankreich, im ehemaligen Schulflur frühstückt man an marmornen Bistrotischen unter schmiedeeisernen Leuchten. Empfehlung des Chefs: ein »Mohnzelten«, das sind mit Mohn gefüllte Taschen aus Kartoffelteig, eine Spezialität aus dem nahen Waldviertel. Ganz kurios wird es im Treppenhaus: Im selben Haus hat nämlich ein »Märchen Mönch« sein Büro, außerdem gibt es eine Kampfkunstschule und einen Orthopäden. Gut, dass Abt Georg seinem Segen noch etwas hinzugefügt hat: Er gilt nicht nur für die Zimmer, sondern für alle, die hier ein- und ausgehen.

Pension L’Etage, Wiener Str. 45, 3390 Melk,

Österreich, DZ ab 90 Euro/Nacht

office@letage-melk.at

