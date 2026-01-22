Oben Skihütte, unten Wellness

In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Das eine ist dem Luxus zugeneigt, liebt Wellnesslandschaften und Rotwein in bauchigen Gläsern. Das andere Herz sehnt sich nach Ruhe und Einfachheit, nach Speckbrot mit Essiggurke, Stricksocken auf knarzenden Dielenböden, rot-weiß karierter Bettwäsche.

Wer ähnliche Leidenschaften spürt, kann diese beiden Südtiroler Häuser nacheinander besuchen, betrieben von drei Generationen der Familie Grüner: Das Hotel »Goldene Rose« in Karthaus ist so liebevoll und detailversessen gestaltet wie ein Puppenhaus, untergebracht im ehemaligen Gesindehaus des Karthäuserklosters. Und 30 Kilometer weiter, ganz hinten im Schnalstal in den Ötztaler Alpen, steht auf 2845 Meter Höhe die Schutzhütte »Schöne Aussicht«, die man auf Skiern, zu Fuß oder mit der Pistenraupe erreichen kann.

Die Stube in der Hütte »Schöne Aussicht« lädt zu einem gemütlichen Brettspiel-Abend ein. Foto: Stefan Schütz

Die »Goldene Rose« bietet Weinraritäten im Keller, die man auch im Gewölbe des Klosters trinken kann, ein vom Guide Michelin empfohlenes Restaurant und eine Saunawelt im Garten. Dagegen thront die »Schöne Aussicht« seit 1890 im eisigen Gipfelmeer, so karg, dass hier der Film Everest gedreht wurde. Man schlüpft aus den Ski-stiefeln in die Schlappen, die in Körben bereitstehen, schläft in Stockbetten, Bettenlagern oder in einem der Doppelzimmer mit Bad. Zum Abendessen gibt es Risotto, Gemüsesuppe, Hühnerkeule, Apfelkuchen. Dann vielleicht noch ein Gang in die mit Holz befeuerte Fasssauna, ein paar Brettspiele in der Stube oder ein gutes Buch lesen, offline – was für ein Luxus.

Schutzhütte »Schöne Aussicht«

Kurzras, 39020 Schnals, Italien

0039/0473/67 91 30

Bettenlager ab 89 Euro/Nacht

schoeneaussicht.it

»Goldene Rose« Karthaus

Karthaus 29, 39020 Schnals, Italien

0039/0473/67 91 30

DZ ab 251 Euro/Nacht

goldenerose.it

