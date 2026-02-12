Koje oder Karaoke? 

»Come as you are, stay as long as you like« ist das Motto des Hauses, und das mit dem lange Bleiben ist im chronisch teuren Dänemark hier ausnahmsweise tatsächlich eine Option: Im »Roberta’s« kann man neben klassischen Doppelzimmern auch abschließbare Doppelbettkojen buchen, die zu zweit nur 48 Euro pro Nacht kosten. Oder einen Platz in einem Stockbett im Schlafsaal, die gibt es für Alleinreisende ebenso wie für Gruppen von vier bis 14 Personen, teils gemischt und teils ausschließlich für Frauen. Einer dieser Schlafsäle beherbergt ganze 34 Betten.

Der Rhythmus des Hauses entfaltet sich in den Gemeinschaftsräumen, wo Tanzvideos auf Bildschirmen flimmern und wie in der echten Oper allabendlich Programm ist: Spieleabend, Tanzkurs, Weinprobe, Single-Treffen oder Gemeinschaftsdinner, Karaoke, Zeichenkurs, Partys, Konzerte. Es ist viel in Bewegung im »Roberta’s«. Auch das Menü im Restaurant wechselt täglich. Craftbier und Aquavit fließen dafür stets verlässlich bis Mitternacht.

Roberta’s Society

Møllegade 3A

8000 Aarhus

Dänemark

Tel. 0045/53 60 86 89,

Hostel-Bett ab 24 Euro/Nacht, DZ ab 85 Euro/Nacht.

robertassociety.com