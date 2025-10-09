Marmor, Möbel, Meisterwerke

Kunstmuseum, Tinguely-Brunnen, Fondation Beyeler, rund 40 Museen und Galerien: Basel ist eine Stadt der Kunst. Eine Kunst ist es aber auch, ein einigermaßen bezahlbares und trotzdem schickes Hotelzimmer in dieser kleinen Großstadt am Dreiländereck zu finden. Das »Art House«, mitten im Ausgeh-, Theater- und Kunstviertel Steinenvorstadt gelegen, ist da eine schöne Ausnahme. Schon die Fassade aus schwarzem Alcántara-Marmor sticht zwischen den bunten Reklametafeln und belebten Bars der Umgebung heraus. Die autofreie Straße, in der das Hotel liegt, war früher Basels Kinomeile, in den Fluren des sechsstöckigen Gebäudes hängen Fotos von alten Kinos aus aller Welt. Die 33 Zimmer und Suiten hat die Designerin Salomé Fäh gestaltet, die die Modemarke Carhartt WIP mitgegründet hat: Schiebetüren aus Eiche, Stellwände aus Reispapier, immer wieder Vitra-Möbel (der Firmensitz von Vitra ist in Weil am Rhein, nur eine halbe Stunde Fahrradfahrt von Basel entfernt – und das Design Museum von Architekt Frank Gehry unbedingt einen Besuch wert). Die Betreiber arbeiten außerdem mit der Kunstgalerie Colab zusammen. Deren Leihgaben, also Drucke, Gemälde, Fotos und Zeichnungen, hängen in den Zimmern, der Rooftop-Bar und im Restaurant. Und zu den klassischen Werken von Picasso, Rodin und Monet sind es auch nur ein paar Minuten zu Fuß – das Kunstmuseum liegt nämlich direkt um die Ecke.

Art House, Steinenvorstadt 42, 4051 Basel

Schweiz, Tel. 0041/61/525 46 00

DZ mit Frühstück ab 180 Euro/Nacht

arthousebasel.ch