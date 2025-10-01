Zauberhafte Zimtschnecken

Das ist jetzt wirklich ein ziemlicher Zufall: alljährlich am 4. Oktober feiern Schweden, Finnen und Möbelhauskunden den Tag der schwedischen Zimtschnecke. Falls Sie mitfeiern wollen, habe ich hier das Rezept für die saftigsten aller Zimtschnecken! Eigentlich kommen nur Zimt und etwas Kakao in die Füllung, aber um noch mehr in die Aromenwelt der schwedischen Zimtschnecke »Kanelbullar« einzutauchen, könnten Sie etwas Kardamom dazugeben. Das schmeckt auch sehr gut. Ich kam allerdings ganz anders zur Zimtschnecke: Claudia, mit der ich oft backe, koche oder Gewürze entwickele, brachte welche mit, zum Geburtstag meiner Frau. Sie löste große Begeisterung mit ihren besonders flaumig-saftig-aromatischen Zimtschnecken aus. Ihr Teig bleibt beim Kneten relativ feucht, und beim Backen gibt die Sahnefüllung zusätzlich noch mehr Feuchtigkeit an den Teig ab – das sind zwei unscheinbare Eigenheiten ihres Familienrezeptes, zusammen machen sie den Unterschied. Für eine Bäckerei wäre der Teig vermutlich zu weich, das Handling zu zeitaufwändig. Zuhause können wir jedoch einfach akzeptieren, dass der Teig zart behandelt werden will und etwas klebrig bleibt, auch wenn Sie ihn sorgfältig ziehen und falten.

Außerdem ist es günstig, den fertig aufgegangenen Teig direkt auf einer leicht bemehlten Backfolie auszurollen. Und wenn möglich, sollten Sie jede geschnittene Zimtschnecke direkt an den Platz auf der Backfolie legen, auf dem sie auch zum Backen liegen bleiben kann. Mit dieser zarten Behandlung werden die fertigen Schnecken dann ziemlich perfekt. Der Teig ist wenig süß, damit noch etwas Platz für Puderzucker in der Glasur ist – im Video haben wir es übertrieben mit der Glasur, weil es gerade so hübsch aussah, im richtigen Leben reicht die Hälfte (wie im Rezept beschrieben).

Claudias Zimtschnecken

Zubereitungszeit 1 Back/Gesamtzeit 3,5 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Back-Rezepte

Kuchen-Rezepte

Frühstücksrezepte

Zutaten für 15 Zimtschnecken (1 Blech): Für 4 Personen 450 g Weizenmehl 405 Mehl

60 g Zucker

Salz

220 ml lauwarme Milch Milch

1/2 Würfel frische Hefe (oder 1 Btl. Trockenhefe) Hefe

2 Eier (M) Ei

75 g zerlassene Butter Butter Füllung und Guss

20 g Zimt (optional: plus 1 TL Kardamom) Zimt, Kardamom

1 EL = 15 g Kakaopulver Kakao

200 g Sahne

75 g Puderzucker

1 EL = 15 g Zitronensaft Zitrone

1. Mehl, Zucker und eine Prise Salz in einer Schüssel mischen. Eine Kuhle formen, etwas Milch hineingeben, die Hefe in die Milch bröseln und mit einem Holzlöffel verrühren – erstmal nur Milch, Hefe und ein klein bisschen Mehl. Mit einem Deckel zudecken und 10 Minuten stehen lassen.

2. Restliche Milch, Eier und Butter zugeben und mit dem Löffel verrühren, bis ein Teig entsteht. Auf der bemehlten Arbeitsfläche kneten, dafür den Teigrand hochheben und ziehen, über den Teig auf der Fläche schlagen. Evtl. mit einer Teigkarte, zwischendurch die Ränder unter die Teigkugel schubsen. Der Teig ist relativ feucht, das macht die Zimtschnecken später saftig, aber beim Kneten bleibt er ein wenig klebrig. Den Teig in eine Schüssel legen, mit einem Deckel zudecken und an einem warmen Ort (24-26 Grad) gehen lassen, bis der Teig sein Volumen verdoppelt hat. Das dauert meist 1-2 Stunden.

3. In der Zwischenzeit die Füllung vorbereiten: Zimt, Kakaopulver und Sahne mit dem Rührgerät halbsteif aufschlagen, so dass man die Zimtsahne gut verstreichen kann. Ofen auf 180 Grad vorheizen (keine Umluft), dabei ein Blech auf dem Ofenboden mit erhitzen. Den fertigen Hefeteig auf eine Backfolie oder ein Backpapier legen, leicht bestäuben mit Mehl. Mit den Händen etwas flach drücken, dann zart auf 45 x 30 cm ausrollen. Mit Zimtsahne bestreichen, von der Längsseite her aufrollen. Mit einem scharfen Messer in 15 etwa 3 cm dicke Scheiben schneiden, nach jedem Schnitt das Messer nass abwischen. Jede geschnittene Schnecke am besten gleich an eine Stelle auf der Backfolie legen, an der sie liegen bleiben kann.

4. Mit einem zweiten umgedrehten Backblech zudecken und nochmal 20-30 Minuten ruhen lassen. Dann die Schnecken auf der mittleren Schiene in den Ofen schieben. 80 ml Wasser auf das heiße Blech am Ofenboden schütten, die Tür sofort zumachen. Zimtschnecken 23-25 Minuten hellgolden backen.

5. Zimtschnecken auf ein Gitter legen. Puderzucker und Zitronensaft verrühren und über die warmen Zimtschnecken verteilen.