Salzburgs besonderer Hirsch

Mit den Tieren Salzburgs verhält es sich so: Es gibt den »Goldenen Hirsch«, das ist das Hotel für diejenigen, die bei den Salzburger Festspielen in den ersten Reihen sitzen. Und es gibt den »Grünen Hirschen«, ein Hotel mit mindestens genauso viel Tradition – es ist seit elf Generationen in Familienhand. Die jüngste Vertreterin dieser Gastgeber-Dynastie ist Katharina Richter-Wallmann, die mit einem gelungenen Umbau und einer Erweiterung in moderner Holz-Hybrid-Bauweise vor eineinhalb Jahren für ein charmant-erfrischtes Hotelgefühl sorgte, das einem als Gast zudem ein unerwartetes Erlebnis in dieser verdichteten Stadt beschert: Platz. Als junge Familie legten Katharina und ihr Mann Nikolaus Wert da­rauf, auch großzügige Zimmer und kleine Familienwohnungen anzubieten, oft mit Balkonen, die groß genug für eine Partie Fußball sind. Außerdem wurde der weitläufige Innenhof des Hotels zu einem Park mit Gemüsegarten umgestaltet, und in den ehemaligen Stallungen gibt es heute ein paar Gartensuiten. So fühlt man sich beim Frühstück unter freiem Himmel eigentlich wie in einem Landhotel und ist doch nur einen kleinen Spaziergang vom Nockerl-Salzburg mit seinen Sehenswürdigkeiten entfernt. Aber ganz ehrlich: Nach einem Tag Gedränge zwischen Mozart und Mirabell, sehnt man sich regelrecht in den Garten des »Grünen Hirschen« zurück. Man verpasst abends auch nichts, weil man dank des hippen Restaurants »Furo« das Gefühl hat, alle schönen Menschen Salzburgs kämen abends zu Besuch. Ideal!

Hotel Zum Hirschen

Elisabethstraße 5, 5020 Salzburg, Österreich

Tel. 0043/662/23 49 40

DZ ab 157 Euro/Nacht ohne Frühstück.

zumhirschen.at