Minimalistisches Zimmer, maximalistisches Abschalten

Den Kopf lüften von dem ganzen Irrsinn um einen herum: Gar nicht so einfach. Und doch gibt es Orte, an denen es recht problemlos klappt mit dem Abschalten. Zum Beispiel im Hotel »Bar10Zimmer« in Dornbirn, Vorarlberg – mit Bodensee und Bregenzerwald in nächster Nähe, also zwei Flecken der Welt, die für das Loslassen ohnehin prädesti­niert sind.



In dem historischen Gebäude im Stadtzentrum gibt es nur zehn Zimmer. Die Einrichtung ist hochwertig und schlicht, viel Holz, viel Weiß, nur ein knallroter Sessel leuchtet in der Ecke. Statt Minibar füllt man sich die schicke Karaffe mit Bergquellwasser im Bad. Es steht nichts herum, das kei­nen Zweck erfüllt (hinlegen, hinsetzen, Waschbeutel ab­stellen), es gibt nicht mal eine Rezeption, die Schlüsselkarte liegt in einem Fach im Trep­penhaus. Trotzdem fühlt man sich direkt willkommen, was auch daran liegen mag, dass man das Haus durch eine char­mante alte Holztür betritt, die gewiss schon viele Sorgen hat kommen und gehen sehen.



Für etwas Ablenkung von all der Ruhe kann man vom Hotel­bett aus umziehen ins Erdge­schoss, ins Café »Copain«. In der Ecke raschelt sich jemand durch die Zeitungen, am Tre­sen rattert die Kaffeemaschine, und spätestens mit einem frisch gebackenen Mandel­croissant auf dem Teller weiß man gar nicht mehr, was einen je aus der Ruhe bringen konn­te. Wer noch mehr »Cut« vom Alltag braucht: Direkt nebenan gibt es einen Friseur.

Bar10Zimmer

Marktstr. 73, 6850 Dornbirn, Österreich

Tel. 0043/5572/89 09 99

DZ ab 135 Euro/Nacht inkl. Frühstück.

bar10zimmer.at