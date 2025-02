Das Meer so nah

Ein Umzug bedeutet immer, eine neue innere Landkarte anzulegen. Man lernt, in welcher Straße es in der Nachbarschaft das beste Brot gibt. Wo der Italiener, der so nah an der eigenen Wohnung liegt, dass die Pizza noch heiß ist, wenn man sie nach Hause trägt, und wo der Supermarkt ist, der abends noch Dill haben könnte.

Zieht man, wie ich, von Süd- nach Westdeutschland, ist die Neu-Kartografierung eine größere Aufgabe. Man lernt, dass man nicht mehr binnen 30 Minuten an einem See mit Bergblick ist. Aber in gut drei Stunden am Meer. Dass man vorher durch die niederländische Landschaft fährt, mit frühlingsgrünen Wiesen und Kühen, so vielen Kühen. Und dann ist man da, an den langen Stränden, begrenzt von Dünen voller Weißdorn und Strandhafer.

Aber bevor man mit den Beinen im Meer watet, sollte man noch kurz bei diesem Campingplatz halten und sein Gepäck ausladen. »Ons Buiten« liegt im Ort Oostkapelle auf einer besonders schönen niederländischen Halbinsel. Wer nicht zelten möchte oder mit dem Wohnmobil kommt, kann auf dem Platz ein Tiny House mit eigener Küche und riesigen Fensterfronten mieten und morgens mit Blick auf Wiese und Disteln aufwachen. In der Anlage leben Hühner und zwei Schweine namens Max und Ruby, es gibt einen Kräutergarten, einen Spielplatz, der so groß ist, dass man für ihn Eintritt verlangen könnte, und eine Wellness-Anlage, die mit manchen Thermen mithalten kann. Aber das Wichtigste ist: Mit dem Fahrrad ist man innerhalb von zehn Minuten am Strand.

Ons Buiten

Aagtekerkseweg 2a, 4356 RJ Oostkapelle, Niederlande.

Tel. 0031/118/58 18 13

Komfort-Stellplatz für Camping ab 34 Euro,

Tiny House BUITEN STUDIO ab 149 Euro/Nacht.

onsbuiten.nl