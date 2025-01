Ruhe im Container

Im Sommer waren wir in den Bergen und haben vor lauter Wandern die Entspannung verpasst. Also wollten wir noch ein paar Tage an die Ostsee, so richtig mit Dünen und Backfisch, denn nichts beruhigt so sehr wie das Meer. Und weil wir nichts dem Zufall überlassen wollten, beschlossen wir, in einem alten Seefrachtcontainer zu schlafen. 63 solcher Container, die jahrelang Waren über die Weltmeere schipperten, dann aber im Hamburger Hafen aussortiert wurden, hat ein Züricher Architekturbüro ausbauen und in Warnemünde vierstöckig zum Hostel »Dock Inn« stapeln lassen.

Wie schön das aussieht: Die Fronten der Containerzimmer sind verglast, ein edler Holzeinbau beherbergt das Bad, und überhaupt: Krass, wie groß so ein Container ist. Das Highlight wartet im hinteren Teil des Raumes: ein Doppelbett direkt am Fenster, mit Blick bis zum Leuchtturm. Bald versinken wir in tiefen Seemannsschlaf. Um neun am Morgen weckt uns das Geschrei der Möwen. Ja, genau so wollten wir es haben. Großes Frühstück unten in der Lobby mit Sofas, Tischkicker, Buchladen und Nintendo-Konsolen.

Dann aber raus, ans Meer. Einmal durch den Rostocker Stadtteil Warnemünde, vorbei an Souvenirshops und Modeläden (»Aufhübschzone«), am Cruise Center, wo die Aida anlegt, und dann in die Weite. Kilometerweit laufen wir durch den Sand, auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Wälder. Wir lassen den Wind unter unsere Jacke kriechen, wohlwissend, dass in unserem Hostel eine Sauna auf uns wartet.



Dock Inn

Zum Zollamt 4

18119 Warnemünde

Tel. 0381/670 70 0

DZ ab 29 Euro

Suite ab 44 Euro