Kichernd im Hochbett

Kann man Glück einfach so verdoppeln? Mal ausprobieren: Statt wie gewohnt als Klein­familie in einem Hotelzimmer zu wohnen, haben wir diesmal mit Freunden ein großes Apartment für zwei Fami­lien genommen. Und siehe da: Es klappt problemlos. Frühgymnastik im Außenpool ist lustiger zu siebt, bei der Wanderung ist mein Kind so abgelenkt von Marie und Lina, dass es vergisst, wie wenig es Wandern mag. Abends liegen alle Kinder in einem Zimmer mit Hochbetten, man hört sie noch lange nach der Schlafenszeit kichern. Die Berge sind eh ein guter Ort für Gruppenreisen, da kommt schnell ein Hüttengefühl auf. Wer möchte, kann im »Berghaus Schröcken« sogar eine Selbstversorgerhütte mieten. Oder, bequemer, eine Ferienwohnung, oder luxuriöser, ein Chalet für bis zu zwanzig Personen mit Sauna und Kamin. Es gibt aber auch einfache Doppelzimmer. Kuschelig kann es hier zu zweit wie zu zwanzigst werden.

Das Berghaus Schröcken hat zwar 4-Sterne-Niveau, will aber gar nicht zu hochtrabend daherkommen, sagt die Chefin des Familienbetriebs. Das passt zu dem Ort mit knapp 220 Einwohnern und einer Dorfschule mit 15 Kindern. Das neu erbaute Hotel bereichert die malerische Gemeinde mit seinen rot-weiß gestrichenen Fensterläden sogar. Der berühmte Arlberg ist nah, wer mag, kann Gymnastik oder Yoga buchen, geführte Skitouren und Wanderungen. Oder man bleibt einfach als große Gruppe unter sich und vergisst beim Kartenspielen, Geschichtenerzählen und Rumtollen die Zeit.

Berghaus Schröcken

Schröckbach 129

6888 Schröcken

Österreich

Tel. 0043/5519/226 00

DZ ab 120 Euro