Leider geil

Kennen Sie Silke Wichert? Meine SZ-Kollegin ist ein sehr netter Mensch – aber sie erzählt immerzu, wie großartig Barcelona ist, ihre Wahlheimat. Wie schön das Leben am Meer ist, wie warm es dort ist, wie viele tolle Festivals es in der Stadt gibt, wie gut der FC Barcelona unter Hansi Flick spielt – ach, hör doch auf! Mich kriegt im kaltgrauen München der Neid, wenn in Wicherts Insta-Stories Barcelona in der Sonne glitzert. Als ich Ende des Sommers ein paar Tage in Barcelona war, hatte ich neben Erholung darum noch ein weiteres Ziel: Barcelona ein Stück weit entzaubern. Das scheiterte leider schon an all den guten Tipps, die Silke mir gegeben hatte: etwa das schicke Hotel »The Hoxton, Poblenou«, oder ein wildes Stadtviertelfest, dazu gute Secondhandläden sowie Restaurants und malerische Strände im Umland für einen Tagesausflug. Mist, alles war toll.

Im »The Hoxton« kann man sich im Sommer auf der Dachterrasse am Pool bequeme Liegen und Cabañas buchen und bekommt zum tollen Rundblick mexikanisches Essen gereicht. Und mit den Leihrädern des Hotels ist man schnell am Stadtstrand, wo schöne, entspannte Menschen abends Beachvolleyball spielen und ein Picknick machen oder man unter Palmen an der Strandpromenade entlangbummelt. Am Museum »Macba«, Europas berühmtestem Skatespot, traf ich sogar noch meinen liebsten Skateprofi. Und mein Kind fand die Stadt so großartig, dass es sofort hinziehen möchte. Aber erzählen Sie das bloß nicht Silke Wichert.

The Hoxton, Poblenou, Av. Diagonal, 205, Sant Martí, 08018 Barcelona Spanien

Tel. 0034/93/271 72 22

DZ ab 207 Euro