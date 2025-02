Frühlingsgefühle in Valencia

Manchmal muss ein Hotel vor allem ruhig sein. In Valencia etwa, und dieses Hotel ist es. Vor der Tür liegt das Einkaufsparadies Calle Colón; zum Mercado Central, der berühmten Jugendstilhalle, in der Gemüse, Käse und Fisch verkauft werden, ist es gerade mal ein Kilometer. Vor allem vor dem Rathaus wird es im März ganz schön laut während der Fallas, Valencias Frühlingsfest: Ab dem 15. März werden dann in der ganzen Stadt vier Tage lang rund um die Uhr Kracher gezündet. Und dennoch schauen sich die Leute in Bars die stundenlange Live-Übertragung von der Plaza del Ayuntamiento an, bei voller Lautstärke. Am letzten Tag werden riesige Figuren aus Pappe und Holz verbrannt.



Auf dem Hotelzimmer hat man seine Ruhe: Klimaanlage (lebenswichtig im Sommer), tolle Betten, ein französischer Balkon, um das Treiben auf der Straße zu verfolgen, und falls man sich gar nicht mehr hinauswagt, auch eine Bar auf der Dachterrasse. Grafiken und historische Landkarten von Asien bis zu den Kleinen Antillen an den Zimmerwänden erzählen von der Seefahrerhistorie. Valencia ist meine Lieblingsstadt in Spanien. Meine Lieblingsorte: der Kaffeestand von Inma (so heißt die Bedienung) am Mercado Central (rechts neben dem Eingang gegenüber der Seidenbörse, holen Sie sich zum Frühstück eine empanadilla de atún oder pisto mit Thunfisch oder Ratatouille); »Ostras Pedrin«, eine Austernbar um die Ecke vom Hotel; und die Tapasbar »Arandinos« – man glaubt dort, in der Kulisse eines Almodóvar-Films zu sitzen.

NH Collection Valencia Colón

Calle Colón 32, 46004 Valencia, Spanien

Tel. 0034/96/352 89 00

DZ ab 190 Euro/Nacht inkl. Frühstück.

Über nh-collection.com/de