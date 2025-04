Ein Schlössl für Weinliebhaber

Fünf Jahre ist es nun her, dass Hansjörg Dietl die ersten Reben in seinem Weingarten in Goldrain am Fuße des Vinschger Sonnenbergs pflanzte. Von dort kann er das Martelltal überblicken und der Etsch beim Fließen zuschauen. Für den Hotelier ist der kleine Weinbau mehr als nur eine Leidenschaft. Denn damit knüpft er an eine 900 Jahre alte Familientradition an, die wenige Kilometer vom Weinberg entfernt mitten in Latsch ihren Anfang nahm. Dort im »Matill«, dem ältesten Gebäude im Ort, ist Dietl aufgewachsen. Die schmiedeeisernen Verschläge stammen noch aus dem 14. Jahrhundert, und beim Anblick des Anwesens wundert es nicht, dass Familie Dietl ihr Zuhause auch als »Schlössl« bezeichnet. Das historische Gebäude wurde um einen modernen Anbau mit Zimmern und Suiten, Restaurant, Indoor- und Outdoorpool sowie Spa erweitert. An manchen Tagen empfangen Hansjörg Dietls Ehefrau Charlotte und seine Tochter Johanna die Gäste auf der Dachterrasse zum Apéro. In der ehemaligen Selchküche im historischen Schlössl, wo früher Schinken von der Decke hingen, finden heute Massagen und Wellnessbehandlungen statt.

Der Lieblingsplatz von Hansjörg Dietl aber liegt eine Etage tiefer. Im Gewölbekeller lagern nicht nur Weinraritäten aus aller Welt, sondern auch Dietls ganzer Stolz: die ersten Flaschen seines eigenen Weins, »Jenlin 1321«, Jahrgang 2023, einer Cuvée aus Weißburgunder, Sauvignon Blanc und Pinot Grigio. Und den teilt er gern mit seinen Gästen.

Matill – Timeless Boutique Retreat

H.-Peggerstr. 6a, 39021 Latsch, Italien

Tel. +0039 0473/623444

DZ ab 350 Euro/Nacht inkl. Dreiviertelpension

Über hotelmatillhof.com