Entspannt zwischen Pusteblumen

Ich träume gern davon, was ich alles nicht tun könnte. Keinen Wecker stellen, keine Nachrichten beantworten. Nur sein, statt immer zu müssen und zu machen. Aber das Leben besteht aus so viel Arbeit und so wenig Urlaub, dass ich meine nächste Reise wieder maximiere, bis ich erschöpft vor lauter Erlebnissen nach Hause komme. So ging das, bis ich mit mehr als 30 Jahren zum ersten Mal Ferien auf einem Bauernhof machte.

Jenes Mai-Wochenende war furchtbar aprillig – Regen, Sonne, Regen –, also fuhren eine gute Freundin und ich ohne große Erwartungen in den Bayerischen Wald. Auf dem »Frongahof« in Böhmzwiesel bezogen wir ein hölzernes Chalet mit Induktionsherd, Glasfront, minimalistisch-modernen Möbeln und überdachter Terrasse. Die Gastgeberin Birgit Eckerl zeigte uns in ihrem Garten für jeden Zweck ein Kraut, erzählte ausgiebig von den Kühen auf der Weide und empfahl Aktivitäten für jede Laune.

Wir liefen um den Erlauzwieseler See und beobachteten im Nationalpark Luchse, Fischotter und Wildschweine. Alle weiteren Möglichkeiten ignorierten wir, um im Chalet nichts zu tun: Für den Frühstückskorb, den die Familie Eckerl morgens vor die Tür stellt, nahmen wir uns zwei Stunden Zeit. Danach streckten wir uns auf den Balkonliegen aus, lasen, redeten, hörten dem Regen zu. Bei alledem ging unser Blick auf Hügel, lange Gräser, Pusteblumen. Wieder zu Hause, schrieb mir die Freundin: »Es war so entspannt und so unlangweilig.« Wenn mir heute etwas zu viel wird, denke ich an diesen Bauernhof.

Frongahof

Böhmzwiesel 1

94065 Waldkirchen

Deutschland

Tel. 0173/397 88 96,

Chalet für bis zu vier Personen ab 130 Euro/Nacht