Bergluft und Bier

Die Ruhe ist unglaublich. Kaum ein Auto auf der Straße hinauf, kein Flugzeug am Himmel, nur ein Käuzchen am Nachmittag. Sogar Berliner kommen eigens für vier Tage Auszeit auf den Berg. Faselsberg heißt er, direkt neben dem Obersalzberg gelegen, auf 1100 Metern über Berchtesgaden, wo sich die Touristen drängeln. Neben der Hütte ragt eine Felswand steil empor. Durch die verglaste Saunawand blickt man in den Wald auf dem Hang, als ob man in den Bäumen schwitzen würde. Im Winter können Skitourengeher direkt neben der Hütte aufbrechen, Wanderer ohnehin. Sechs Wohnungen sind zu mieten, jede mit zwei Schlafplätzen, Bad und Küche. Trotzdem gibt es eine zusätzliche Gemeinschaftsküche mit Kamin und Wohnzimmer, ganz wie auf einer echten Hütte, aber nur falls man Lust auf Gesellschaft verspürt. Das Bier im Kühlschrank ist inklusive. Man duzt sich über 1000 Meter in den Bergen, und manche Menschen, die sich hier kennenlernten, buchen jetzt gemeinsam ihren Urlaub.

Die Hütte war mal ein Gasthaus, dann betrieb sie der Alpenverein, zuletzt stand sie 14 Jahre lang leer. Kristina und Christian Klu­bitschko haben lange in einem Vorort von München gelebt und die Hütte vor zwei Jahren kernsaniert, mit Regenwassernutzung für die Toiletten, Photovoltaik, Solarpanelen, Lehmputz an den Wänden und unbehandeltem Fichtenholz für die Böden vom örtlichen Sägewerk. Einen Seminarraum gibt es, falls jemand hier unbedingt arbeiten muss. Nächstes Jahr sollen Hühner die Frühstückseier legen. Vielleicht ist es dann nicht mehr ganz so ruhig.

Alpeltalhütte, Scharitzkehlstr. 30, 83471 Schönau a. Königssee

Tel. 0171 / 627 62 10

Ferienwohnung ab 155 Euro/Nacht