Wein trinken mit alten Südtirolern

Der Ort Sterzing gehörte bisher nicht zu den Südtiroler Pflichtaufenthalten. Für die meisten, die auf der Brennerautobahn daran vorbeifahren, steht der Name für die erste beziehungsweise letzte Mautstation oder für jenen imposanten Zwölferturm, der das historische Zentrum markiert. Direkt an diesem Wahrzeichen ist in den vergangenen Jahren allerdings etwas entstanden, das eine Neubewertung der Sterzing-Situation notwendig macht. Denn was ein nettes junges Gastgeberpaar aus dem kleinen Altstadthotel »Haus am Turm«, dem benachbarten Appartementhaus »Ida« und dem Restaurant »VinZenz« gemacht hat, nötigte nicht nur strengen Denkmalschützern Respekt ab: ein einladendes Gesamtkunstwerk.

Die gelungene Verjüngung der Gemäuer aus dem 14. Jahrhundert und die stilvoll-frischen Zimmer ergeben einen idealen Südtirol-Auftakt. Es gibt eine Dachterrasse, auf der man den Turm ganz für sich hat. Und schlicht-schöne Eichenholzmöbel, die man am liebsten mitnähme. Hotel und Appartements sind viel zu nett, um in Zukunft daran vorbeizufahren. Nicht zuletzt, weil sie hier mit dem »VinZenz« etwas geschafft haben, was viele Südtiroler Boutique­hotels nicht hinkriegen– einen Ort, an dem sich die Einheimischen genauso gern treffen wie die Gäste. Das liegt nicht nur an der jodelfreien Alpenküche, sondern auch am Weinsortiment: Raritäten und kleine Winzer aus Südtirol, denen auch Kenner der Region nicht oft begegnet sein dürften. Wein und Wohnen in Bestform? Sterzing ist zurück auf der Weltkarte.

Haus am Turm, Neustadt 4, 39049 Sterzing

Südtirol/Italien

Tel. 0039/0472/76 54 28

DZ ab 180 Euro/Nacht