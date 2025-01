Hilfe, unser Lehrer stinkt

»Seit Beginn des Schuljahres haben wir einen neuen Lehrer mit einem sehr unangenehmen Körpergeruch. Jeder Schüler nimmt den unangenehmen Geruch wahr, selbst wenn die Fenster geöffnet sind. Wir fragen uns, ob es in Ordnung ist, den Lehrer darauf anzusprechen. Immerhin handelt es sich um eine Autoritätsperson.« Anonym, per Mail

Sie beschreiben den Geruch nicht näher, sodass unklar ist, ob ein gewisser Grad der Verwahrlosung vorliegt oder es sich um ein anderes Problem handelt. Ein unangenehmer Körpergeruch kann auch krankhafte Ursachen haben, das will bedacht sein. Wie man überhaupt bei diesem Thema immer vorsichtig sein sollte. Wenn jemand gesagt bekommt, dass er schlecht riecht – und damit kein Parfüm gemeint ist, sondern der eigene, offenbar selbst nicht wahrgenommene Körpergeruch –, ist das ein Moment, den diese Person möglicherweise ihr ganzes Leben nicht mehr vergisst. Es ist ein so intimer Punkt, mit viel Scham behaftet.

Natürlich kennen auch viele Lehrer das von Ihnen geschilderte Problem, nur von der anderen Seite des Klassenzimmers. In der SZ berichtete eine Lehrerin eine Zeit lang regelmäßig aus ihrem Berufsalltag. Sie schrieb, der Geruch, der nach einer Mathestunde bei geschlossenen Fenstern in einem Klassenzimmer liege, diese »Mischung aus testosteronbedingten Ausdünstungen und süßlichen Parfümwolken«, löse bei ihr manches Mal einen Würgereiz aus. Sie hatte einen besonders übelriechenden Schüler, den sie, um ihn nicht bloßzustellen, nie darauf ansprach. Hier behalf sie sich mit Lavendelcreme auf ihrer Oberlippe. Den Tipp hatte sie von einer Freundin aus der Tierpathologie.

Ihnen würde ich raten, mit der Sache zu Ihrem Vertrauenslehrer zu gehen. Sollte es an Ihrer Schule keinen geben – nicht in allen Bundesländern ist das Pflicht –, sprechen Sie die Direktorin an. Wenn der Lehrer derart müffelt, wird das auch im Kollegium aufgefallen sein. Ich würde Ihnen davon abraten, ihn selbst anzusprechen. Ich stelle es mir für ihn sonst so schrecklich vor, in Zukunft Unterricht zu halten. Nein, delegieren Sie das Thema vertraulich nach oben. Bis sich etwas ändert, schälen Sie vor jeder Stunde bei ihm Mandarinen oder Orangen.