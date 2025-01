Doppelmoral im Supermarkt

»Ich stecke in einem Dilemma: Darf ich mich argumentativ für ein Verbot von eingeflogenen Heidelbeeren aus Peru einsetzen, sie aber gleichzeitig hin und wieder im Supermarkt kaufen? Ich bin verwirrt, weil das Schälchen, das ich im Regal stehen lasse, ja doch nichts bewirkt. Darauf zu warten, bis niemand mehr im Winter Heidelbeeren kauft und sie aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr importiert werden, dauert mir zu lang. Was raten Sie mir?« Jochen R., München

Ich rate Ihnen zwei Sachen. Erstens: Kaufen Sie tiefgefrorene Blaubeeren. Als die Stiftung Warentest frische und tiefgefrorene Blaubeeren untersuchte, schnitten die gefrorenen sogar besser ab. (Die Bestnoten gingen an tiefgekühlte Bio-Blaubeeren von Lidl und Kaufland.) Zweitens: Ich weiß nicht, wem gegenüber Sie gegen den Import von Heidelbeeren aus Peru argumentieren, aber sollten es keine Selbstgespräche sein, hören Sie idealerweise damit auf. Das ist wirklich ein großes Problem unserer Zeit: dass so viele anderen ständig predigen, was das richtige Handeln ist. Schauen Sie, nicht einmal Sie, der Sie sich da offenbar viele Gedanken machen, handeln immer nach Ihren eigenen moralischen Überzeugungen. Nein, hin und wieder lassen Sie Ihre Ideale fahren, weil es Sie halt gerade mitten im Winter nach frischen Blaubeeren gelüstet und im Supermarkt welche zu kaufen sind. Let’s face it: Der Mensch ist schlecht und das Leben ein einziges Austarieren zwischen hohen Ansprüchen und niedrigen Beweggründen. Zwischen der schönen Idee, die man von sich hat, und diesen verdammten Schwächen, die einem ständig dazwischenfunken, etwa Bequemlichkeit, Habgier, Völlerei. Und Sie haben ja vollkommen Recht damit, dass das eine Schälchen, das Sie ab und zu mal kaufen, global gesehen nichts ausmacht. Aber wenn jeder so denkt wie Sie, und so denkt ja fast jeder, sollten wir uns als Menschheit keine allzu großen Hoffnungen machen, dass wir noch zu retten sind. Zwar bisschen schade, aber immerhin: selber schuld.

Machen Sie es doch einfach so: Entweder Sie kaufen weiter peruanische Blaubeeren im europäischen Winter, argumentieren dann aber nicht mehr dagegen. Oder Sie plädieren weiter für ein Einfuhrverbot, kaufen dann aber auch keine mehr. Wäre irgendwie konsequenter. Oder aber Sie greifen zur Lösung all Ihrer Probleme: im Tiefkühlregal.