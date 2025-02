Sollte ich meinem minderjährigen Bruder das Rauchen ausreden?

»Mein (noch) minderjähriger Bruder raucht regelmäßig. Vor unseren Eltern hält er es erfolgreich geheim. Als ältere Schwester fühle ich mich verantwortlich, ihn davon abzu­bringen, weiß aber nicht, wie – zumal ich nicht mehr mit ihm zusammenlebe. Gespräche mit ihm darüber waren bisher erfolglos. Die Freunde, die ihm die Zigaretten besorgen, kenne ich nicht. Was kann / sollte ich tun?«

Anonym, per Mail

Als ehemalige Raucherin kann ich Ihnen versichern, dass nichts weniger dazu beiträgt, jemandem das Rauchen abzugewöhnen, als wohlmeinende Überredungsversuche. Ein Freund meiner Eltern sagte einmal zu mir, ich solle das doch lassen mit den Zigaretten, meine Haut sei ja schon ganz grau. Ich, damals Ende 20, schnauzte ihn an, ganz frisch sehe er aber auch nicht mehr aus. Anschließend rauchte ich extra noch mehr und hasste diesen wirklich bezaubernden Mann für die nächsten paar Jahre. Das macht Nikotin mit Menschen. So sehr hat einen diese Sucht im Griff, dass man jeden Versuch von außen, einen zur Vernunft zu bringen, als Angriff wahrnimmt, den es mit aller Macht abzuwehren gilt. Angeblich ist keine Sucht schwerer zu besiegen. Ich erinnere mich noch, oft beim Anzünden einer Zigarette zugleich den Gedanken mit angezündet zu haben, egal wie schlimm das Leben auch ist, immerhin kann man rauchen. Als wäre das der einzige Trost auf dieser Welt, der einzige wirkliche Freund.

Generell würde ich also davon abraten, an die Vernunft von Rauchern zu appellieren, weil die an dieser einen entscheidenden Stelle von der Sucht ausgeschaltet ist. Was in Ihrem Fall aber besonders ist: Sie sind die ältere Schwester. Wer, wenn nicht Sie? Versuchen Sie es noch einmal. Es gibt Situationen, in denen man bei einem solchen Gespräch den richtigen Ton trifft. Der nicht bevormundend ist, sondern liebevoll und ernst. Und auch wenn ich Sie nicht dazu anstiften möchte, eine Petze zu sein, bin ich nicht sicher, ob Sie es den Eltern nicht sagen sollten. Solange Ihr Bruder nicht volljährig ist, tragen die für ihn die Verantwortung. Und Eltern haben ja noch mal ganz andere Mittel und Methoden zur Verfügung. Ob das nun Druck ist oder Bestechung.

Hey: Immerhin vapt Ihr Bruder nicht. Das spricht doch sehr für ihn.