»Wir wohnen zu zweit zur Miete in einem alten Industriekomplex, in dem mehrheitlich die Eigentümer die Wohnungen selbst nutzen. Wir wurden von einigen Eigentümern immer wieder auf die Höhe der Miete angesprochen. Bislang sind wir einer konkreten Antwort aus dem Weg gegangen, nun fragt uns unsere direkte Nachbarin per Whatsapp explizit nach Kaltmiete, Quadratmeterzahl und Nebenkosten, weil sie offensichtlich ihre Wohnung vermieten möchte. Wir haben geantwortet, dass wir Fragen zur Miete ähnlich wie Fragen zum Gehalt als heikel empfänden, dass unsere Miete aber im Rahmen der ortsüblichen Vergleichsmiete liege. Wir empfinden diese Fragen als übergriffig, und vermutlich ist die Nachbarin nun beleidigt. Sind wir überempfindlich?«

Andreas H., Solingen

Überlegen wir einmal, was für ein Schaden Ihnen dadurch entstehen könnte, wenn Ihre Nachbarin die Höhe Ihrer Miete kennt. Hm. Ich überlege und überlege, und mir fällt nichts ein. Es ist keine Information, mit der diese Frau sofort irgendwohin laufen und es ausplaudern könnte, und dann haben Sie den Salat. Zumal sie ja, wie Sie mutmaßen, vermutlich nur deshalb fragt, weil sie wissen will, wie viel sie für die Vermietung ihrer Wohnung verlangen könnte. Oder vielleicht gehören ihr noch andere Wohnungen in diesem Komplex, die sie vermietet hat, und sie will die Miete erhöhen, und das geht unter anderem dann, wenn man drei vergleichbare Wohnungen in derselben Straße oder Lage nennen kann, die deutlich höhere Mieten aufrufen. Irgendeinen Grund wird sie schon dafür haben, sich für die Höhe Ihrer Miete zu interessieren.

Sie fragen allerdings nach etwas anderem, und die Antwort lautet: Ich finde nicht, dass Sie überempfindlich sind, und sehe das genau wie Sie. Es geht Ihre Nachbarin nichts an, wie viel Miete Sie zahlen. Irgendwie verrät so etwas ja auch etwas über Ihre allgemeine finanzielle Situation, und in diesem Kulturkreis ist es eigentlich nicht üblich, die der ganzen Welt mitzuteilen. Außerdem steht doch sowieso fest, dass diese Frau, die ihre Wohnung wahrscheinlich schon vor Längerem gekauft hat, völlig aus dem Häuschen darüber sein wird, wie viel Sie zahlen. Wir wissen ja, dass Mieten wahnsinnig gestiegen sind in den vergangenen paar Jahren. Und will man sich wirklich abholen, dass einen dann jemand anschaut, als wäre man einfach ein bisschen dumm, nicht auch gekauft zu haben? Zu einem Zeitpunkt, an dem das noch finanzierbar war? Also, ich hätte keine Lust darauf. Und kann Ihnen eigentlich nur gratulieren, wie elegant Sie geantwortet haben, mit ortsüb­licher Vergleichsmiete und pipapo. Respekt.