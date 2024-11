Frühstücken mit Oma Leni

Der Kater Giaccomo schläft hinter der Rezeption auf einem Sessel, die Oma Leni schaut im Frühstücksraum auf einen Kaffee vorbei, und die Familie Eham, die das Hotel in dritter Generation führt, wohnt im Erdgeschoss direkt neben der Eingangspforte. So familiär wie im »Haltmair am See« geht es nur noch in wenigen Hotels am Tegernsee zu.

Im »Haltmair« ist die wohlige Atmosphäre, die einen sofort umarmt, stetig über die vergangenen 120 Jahre gewachsen. Bereits 1899 vermieteten die Urgroßeltern auf dem Grundstück neben ihrem Bauernhof einige Fremdenzimmer. Im Laufe der Zeit hat sich vieles verändert und ist dazugekommen: Zu den rund 40 Hotelzimmern mittlerweile auch Ferienwohnungen und Ferienhäuser sowie ein Spa mit Schwimmbad und Saunen für den Winter, im Sommer hat man den Seezugang direkt vor der Tür. Am schönsten aber sind der urig-moderne Frühstücksraum mit Kachelofen und Blick auf den See sowie der weitläufige Garten mit Obstbäumen und Liegestühlen.

Alles muss sich ändern, damit alles bleibt, wie es ist – in diesem Geiste hat das Ehepaar Jenny und Andreas Eham in den vergangenen Jahren alles umgekrempelt, Schritt für Schritt. Und auch die Tochter Marie, die Architektur in Wien studiert hat, bringt mittlerweile ihre Ideen ein. So treffen dänische Terrassenmöbel auf das Hirschgeweih vom Papa. Weil verschiedene Generationen mitgestalten, gefällt es auch verschiedenen Generationen, das verrät jedenfalls der Blick in den Frühstücksraum.

Haltmair am See, Seestraße 33–37a, 83700 Rottach-Egern, Deutschland

Tel. 08022/27 50

Apartment für 2 Personen ab 200 Euro/Nacht,

DZ inkl. Frühstück ab 230 Euro/Nacht