Ein Ort für alle Bedürfnisse

Wir suchten ein schönes Hotel für eine Familienfeier. Ein Wochenende in der Natur. Drei Generationen. 20 Personen. Deutschland und Umgebung, Hauptsache, per Auto oder Flugzeug erreichbar. »Kann ja nicht so schwer sein«, sagte ich am Anfang der Planung. »Frag mich nie wieder, ob ich bei so was mitmache«, sagte mein Bruder entnervt ein paar Wochen später. Die Hotels waren zu groß, zu teuer, total ab vom Schuss, oder sie boten uns für die Feier ihre Konferenzräume an. Meine Mutter schlug dann das Elsass vor – und da fanden wir den perfekten Ort.

Das »Pêche de Vigne« ist ein altes Weinbauernhaus aus dem 16. Jahrhundert, ein Gehöft mit abgeschlossenem Innenhof. Die Kinder spielten den ganzen Tag lang Fangen auf den Balustradengängen, die Erwachsenen saßen im Garten am kleinen Pool. Wir hatten das Hotel fast für uns allein, und die Besitzerfamilie Goetschy half sogar noch beim Programm: Führung durch die Weinberge, Flammkuchen-Mobil, Weinprobe beim Winzer gegenüber.

Weil das Hotel nicht über ein Restaurant verfügt, kam ein mit ihnen befreundeter Koch aus Basel ins Hotel und servierte am Abend ein Acht-Gänge-Menü. Seitdem empfinden meine Söhne drei Gänge als »gar nichts«, und mein Vater will eigentlich nur deshalb seinen 90. erreichen, um noch einmal dort feiern zu können. Wer zwischendurch mal Ruhe von der Großfamilie braucht: Im Hof stehen E-Bikes zum Mieten, und es gibt einen kleinen Spa-Bereich, der nächstes Jahr noch renoviert und erweitert wird.

Pêche de Vigne, 31, Rue du Pinot Noir, 68590 Rodern, Elsass, Frankreich

Tel. 0033/3/89 71 67 91

DZ ab 175 Euro/Nacht inkl. Frühstück