Samtsofas und Möwengeschrei

Mein Lieblingsort in Malmö liegt am Stadtrand. Ein 120 Jahre altes Strandbad aus Holz, es heißt Ribersborg Kallbadhus. Im Meer schwimmt man gemeinsam, von den für Damen und Herren getrennten Saunen und Dampfbädern aus blickt man auf die berühmte Brücke nach Kopenhagen, die man aus Krimiserien kennen könnte. Zwischen Herren- und Damensauna gibt es eine gemischte Sauna, die ein weißer Strich am Boden teilt, links davon dürfen nicht mehr als zwölf Männer Platz nehmen, rechts höchstens zwölf Frauen. Frauenplätze dürfen keinesfalls mit Männern aufgefüllt werden, umgekehrt auch nicht, alle halten sich daran.

Foto: omvärld&cvo

Man isst gut im Bad, Eintritt und Essen sind vergleichsweise günstig. Mit dem Fahrrad erreicht man es in 15 Minuten vom »MJ’S Hotel«, in der Stadtmitte ist man ohnehin mit Fahrrad viel besser unterwegs als mit Auto. Das Kreischen der Möwen begleitet einen bis ins Hotelzimmer. Das »MJ’S« ist ein schickes neues Hotel mit Samtsofas und Modefotos in den Gängen, junge Schweden aus dem ländlichen Umland steigen hier ab, wenn sie ein lustiges Wochenende in der Stadt verbringen möchten. Das sieht man beim Essen in dem glasüberdachten Patio, und man merkt es an der auch nachts durchgängig besetzten Rezeption, den langen Frühstückszeiten und dem überbordenden Buffet mit Lachs, Heringssalat und Saiblingskaviartuben. Wir hatten das Familienzimmer, niemand störte sich daran, dass mein Sohn kurzentschlossen auch mitkam und wir zu viert in einem Dreibettzimmer wohnten.

MJ’S Hotel

Mäster Johansgatan 13

21121 Malmö

Schweden

Tel. 0046/40/664 64 00,

DZ ab 120 Euro/Nacht