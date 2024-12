Ein Hauch von Lauch

»Bei meinem vorigen Besuch im Restaurant ›Tantris‹ bestellte ich gleich zwei Portionen von diesem Gericht. Hans Haas, inzwischen im Ruhestand, hat göttlich gekocht. Ihm zu Ehren verstecken wir diesen Zwischengang in einem festlichen Weihnachts- oder Silvestermenü.«

Zubereitungszeit 40 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Zutaten: Für 4 Personen Für das Kartoffelpüree

400 g mehlig kochende Kartoffeln (geschält) Kartoffel

10 g Salz Salz

60 g Butter (zimmerwarm) Butter

Pfeffer, Muskat Pfeffer, Muskat

Für das Lauchpüree

300 g Lauch, vom grünen Ende Lauch

10 g Salz Salz

100 g Sauerrahm Sauerrahm

40 ml Milch Milch Für die Nussbutter

50 g Butter Butter

Prise Salz Salz

Zum Garnieren

100 g Kaviar (alternativ preiswerter und vegetarischer Algenkaviar, evtl. online bestellen) Kaviar

Kartoffeln halbieren und in einem Liter Salzwasser weich kochen, abgießen und ausdampfen lassen. Für das Lauchpüree die äußere Schicht vom Lauch ab­lösen, den weißen Teil abschneiden und anderweitig verwenden; Lauchgrün sehr gut waschen, in Ringe schneiden und 3 Minuten in einem Liter kochendem Salzwasser blanchieren, durch ein Sieb gießen, sofort in gesalzenes Eiswasser geben, damit die Farbe erhalten bleibt. Lauch erneut durch das Sieb gießen und gut ausdrücken, anschließend im Mixer oder mit dem Pürierstab samt Rahm und Milch zu einer glatten Masse verarbeiten. Für die Nussbutter: Butter mit Salz in einem kleinen Topf vorsichtig erhitzen; wenn sich Bläschen bilden, mit dem Schneebesen rühren, bis die Butter hellbraun ist und betörend duftet. Nun rasch vom Herd nehmen, die Butter verbrennt leicht. Die ausgedampften Kartoffeln durch eine (Spätzle-)Presse in einen Topf drücken, zimmerwarme Butter und Lauchmasse einrühren, mit Pfeffer und Muskat würzen. Eventuell noch mal erhitzen, dabei kräftig rühren. Lauchpüree in einen tiefen Teller geben, Nussbutter mit einem Löffel drumherum und (Algen-)Kaviar darüber verteilen.