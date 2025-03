Nächtliche Geschmacksexplosion

»Köche müssen sich täglich mit dem Einkauf fürs Restaurant beschäftigen, aber ihre privaten Kühlschränke vernachlässigen sie meistens. Ein Stück Parmesan findet sich bei uns allerdings immer. Und damit kann ich unter Umständen noch zu später Stunde diese Leibspeise fabrizieren.«

Zubereitungszeit 35 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Vegetarische Rezepte

Brot-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Für die Zwiebelkonfitüre

500 g rote Zwiebeln

3 EL Olivenöl

80 g brauner Zucker

150 ml Rotwein

80 ml Balsamicoessig

etwas Salz

schwarzer Pfeffer (grob gemahlen) Pfeffer Für die Parmesanschnitten

300 g Parmesan

8 Scheiben helles Brot, gern einige Tage alt (am besten halbe Scheiben von Weizen-Sauerteigbrot, Toastbrot eignet sich aber auch gut)

4 Eier

400 ml Milch

etwas Salz

schwarzer Pfeffer (grob gemahlen)

1 TL Thymian (getrocknet)

etwas Muskatnuss

4 EL Butterschmalz

Zwiebeln schälen und in Spalten schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebeln glasig bis leicht braun andünsten. Zucker hinzufügen und leicht karamellisieren lassen. Mit Rotwein ablöschen und Balsamico, Salz und Pfeffer zugeben. Langsam fast vollständig einköcheln lassen, bis eine konfitürenartige Konsistenz entsteht. Dabei immer wieder umrühren. Konfitüre in ein Schälchen geben und abkühlen lassen.

Parmesan fein reiben. Brotscheiben im Toaster oder in einer Pfanne ohne Fett leicht anrösten. Eier und Milch in einer Schüssel verquirlen. Mit Salz und Pfeffer würzen. In einer weiteren Schüssel Parmesan und Thymian mischen, etwas Salz, Pfeffer und Muskat hinzufügen. Brotscheiben erst in der Eimasse, dann in der Käse-Gewürz-Mischung wenden.

Butterschmalz in einer Pfanne portionsweise erhitzen. Brotscheiben darin von jeder Seite ca. 2 bis 3 Minuten goldbraun braten. Parmesanschnitten zusammen mit der Zwiebelkonfitüre genießen. Dazu passt ein einfacher Rucolasalat mit Olivenöl und Balsamicoessig.