Zitronenkuchen mit Geling-Garantie

»Im März wächst die Sehnsucht nach Sonne. Das Trio Polenta-Zitrone-Haselnuss tröstet mit Erinnerungen an eine Reise in den Süden. Vorm Backen haben viele Angst. Geht der Hefeteig auf? Fällt der Kuchen in sich zusammen? Dieser Rührkuchen läuft unter 100-Prozent-Geling-Garantie.«

Zubereitungszeit 10 Back/Gesamtzeit 40 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Backen

Vegetarische Rezepte

Zutaten für 8 Personen: Für 4 Personen Für den Kuchen

150 g Polenta (Maisgrieß) Polenta

150 g Mehl Mehl

150 g gemahlene Haselnüsse Haselnuss

1 Pck Backpulver Backpulver

250 g Muscovadozucker (oder brauner Zucker) Zucker

1 Vanilleschote (nur das ausgekratzte Mark) Vanille

1 Bio-Zitrone (nur Abrieb der Schale) Zitrone

150 ml Pflanzenöl (Rapsöl) Pflanzenöl

4 Eier (M) Ei Für die Backform

Öl

1 EL Polenta

1 EL Zucker

Backofen auf 180 Grad vorheizen (Ober-/Unterhitze). Alle trockenen Zutaten in einer Schüssel gut mischen. Nun Öl und Eier verquirlen und vorsichtig unterheben. Zum Backen eine Springform (Ø 20 bis 26 cm) mit Öl einpinseln, mit Polenta und Zucker bestreuen und so schütteln, dass Boden und Rand gleichmäßig bedeckt sind. Rest entfernen. Den klebrigen Teig in die Form füllen, glatt streichen. Etwa 30 Minuten auf mittlerer Schiene backen. Noch warm, kann der Kuchen mit Vanilleeis angerichtet oder mit Orangenlikör beträufelt werden; abgekühlt, kann er dünn mit Marillenmarmelade bestrichen und mit fein gehackten Pinienkernen bestreut – oder einfach pur serviert werden.

Übrigens: Lässt man eine ausgekratzte Vanilleschote mit etwas Zucker für einige Wochen in einem verschließbaren Gefäß stehen, erhält man sehr guten Vanillezucker. Danach die Schote herausnehmen, in Stücke schneiden und mit frischem Zucker im Standmixer zerkleinern, bis man kleine schwarze Punkte sieht – das ergibt noch mal Vanillezucker.