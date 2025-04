Aromenrausch

»Bei diesem Gericht treffen sich zwei Welten – die Aromen von Indien und Thailand. Butter, Sahne und Tomatenmark verleihen dem Curry geschmackliche Tiefe.«

Zubereitungszeit 60 Back/Gesamtzeit 60 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Blumenkohl-Rezepte

Indische Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Für den Reis

250 g Basmatireis Basmatireis

25 ml Pflanzenöl Pflanzenöl

1 Knoblauchzehe Knoblauch

2 Sternanis (ganz) Sternanis

5 g Ingwer (frisch) Ingwer

1/2 TL Salz Salz

Zum Anrichten

20 g Frühlingszwiebel Frühlingszwiebel

20 g Erdnüsse (geschält) Erdnuss

10 g Korianderblätter Koriander

1 Limette (Saft) Limette Für das Curry

700 g Blumenkohl Blumenkohl

3 EL Sesamöl (geröstet) Sesamöl

125 g Butter Butter

150 g rote Zwiebeln (geachtelt) Zwiebel

50 g Tomatenmark Tomatenmark

30 g rote Currypaste (oder eine mildere) Currypaste

200 g Sahne Sahne

250 ml Kokosmilch Kokosmilch

500 ml Gemüsebrühe Gemüsebrühe

10 g Speisestärke Speisestärke

50 g Erbsen (tiefgekühlt) Erbse

Den Reis in kaltem Wasser waschen und im Sieb abtropfen lassen. Öl, Knoblauch, Sternanis und Ingwer in einem Topf erhitzen. Reis, 700 ml Wasser und Salz dazugeben. Zugedeckt nach Packungsangabe garen, ge­legentlich umrühren. Vom Blumenkohl 550 g in große Rosen brechen und diese vierteln, 150 g in daumendicke Röschen brechen. In einer großen Pfanne die geviertelten Stücke mit 2 EL Sesamöl scharf anbraten, sie sollen bräunen. Die Hitze reduzieren und weitere 10 Minuten rösten. In einem großen Topf 100 g Butter schmelzen, Zwiebeln darin 5 Minuten anschwitzen. Tomatenmark und Currypaste dazugeben, 2 Minuten umrühren. Sahne, Kokosmilch und gerösteten Blumenkohl hinzufügen, alles kurz aufkochen, dann bei niedriger Hitze 10 Minuten simmern lassen. Gemüsebrühe angießen. Stärke mit 40 ml Wasser verquirlen und einrühren, Erbsen dazugeben, 10 Minuten sanft köcheln. Abschmecken. Übriges Sesamöl (1 EL) und 25 g Butter in einer Pfanne erhitzen, die kleinen Blumenkohlröschen darin goldbraun rösten und fertig garen. Zum Anrichten Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden, Erdnüsse grob hacken, mit den Korianderblättern in einem Schälchen mischen. Den Reis auf vier Teller verteilen, Blumenkohl-Curry daneben platzie­ren, Röschen und die gemischten Zutaten darüber verteilen. Mit Limettensaft beträufelt servieren.