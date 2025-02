Der Star aus der österreichischen Küche

»Aus der österreichischen Küche ist das Kraut nicht wegzudenken. In Oberösterreich servieren wir das Stöcklkraut traditionell zum knusprigen Braten. Das Stöcklkraut ist aber auch ohne Braten ein Star – und schnell zubereitet.«

Zubereitungszeit 30 Schwierigkeit

Zutaten: Für 4 Personen 1 kleiner Weißkrautkopf (ca. 1 kg) Weißkraut

1/2 TL Salz Salz

1 TL Kümmel (ganz) Kümmel

1,5 l Wasser 50 ml Weißweinessig Essig

150 g Butter Butter

50 g Schnittlauch (geschnitten) Schnittlauch

Vom Krautkopf die äußeren Blätter entfernen. Dann so vierteln, dass an jedem Viertel ein Stück Strunk vorhanden ist, damit das Kraut beim Kochen nicht zerfällt. Die Krautteile in einen passenden Topf legen und mit Salz und Kümmel bestreuen. Mit Frischhaltefolie abdecken und ca. 2 Stunden stehen lassen. Dann mit dem Wasser auffüllen und bei mittlerer Hitze ca. 30 Minuten kochen. Mit einem Holzspieß in den Kohl einstechen, das Kraut sollte nicht zu weich sein. Essig dazugeben und das Ganze weitere 5 Minuten kochen.

Butter in einem kleinen Topf schmelzen, aufkochen und köcheln lassen, bis sie zu schäumen beginnt. Weiter­köcheln, dabei mit einem Saucenbesen ca. 5 Minuten rühren, bis die Butter eine bräunliche Farbe bekommt und nussig duftet. Sofort vom Herd ziehen bzw. umfüllen, da sie nachbräunt.

Das Kraut aus dem Wasser heben und auf Küchen­papier abtropfen. Auf Teller setzen und mit reichlich Nussbutter begießen, mit Schnittlauch bestreuen. Dazu passen Salzkartoffeln oder Kartoffelpüree.