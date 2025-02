Aubergine wie noch nie

»Ein Klassiker der japanischen Küche ist die Aubergine ›Dengaku‹: Die Aubergine wird halbiert, mit einer Miso-Marinade gratiniert und mit Sesam und Frühlingslauch garniert. Ich verwende in meiner Version auch Bonitoflocken und Sesam – und die französische Kräuterbutter ›Café de Paris‹.«

Zubereitungszeit 60 Back/Gesamtzeit 80 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Japanische Rezepte

Auberginen-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen 4 Auberginen Aubergine

etwas Salz Salz

4 EL Sesamöl zum Anbraten Sesamöl

1 Bund Schnittlauch Schnittlauch

1 Handvoll Bonitoflocken Für die Café de Paris Butter:

1/2 kleines Bund Petersilie Petersilie

1/4 Bund Estragon Estragon

1/4 Bund Kerbel Kerbel

200 g Butter (Zimmertemperatur) Butter

1 Knoblauchzehe (fein gehackt) Knoblauch

1 kleine Schalotte (in feine Würfel geschnitten) Schalotte

1 TL eingelegte und gehackte Kapern Kapern

2 Anchovisfilets Sardelle

Salz

2 TL Tomatenmark Tomatenmark

etwas Worcestershire-Sauce

5 cl Cognac Cognac

1/2 Zitrone (Zeste und Saft) Zitrone

etwas Tabasco Tabasco

Für die Café-de-Paris-Butter die Kräuter fein schneiden. Butter in eine Schüssel geben und alle Zutaten hinzufügen. Gut vermengen und am besten als Rolle in Klarsichtfolie im Kühlschrank aufbewahren.

Auberginen längs halbieren, kreuzförmig einschneiden (ohne dabei die Schale durchzuschneiden) und ganz leicht einsalzen. Für etwa 15 bis 20 Minuten stehen lassen. Danach in etwas Sesamöl mit der Schnittfläche nach unten in einer Pfanne goldbraun anbraten. Wenden und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober-/Unterhitze 20 Minuten weich garen.

In der Zwischenzeit die Café-de-Paris-Butter in etwa 5 mm dicke Scheiben schneiden und nochmals kühl stellen. Den Schnittlauch fein schneiden.

Auberginen aus dem Ofen nehmen, mit den Butterscheiben belegen und nochmals mit der Grillfunktion gratinieren, bis die Butter geschmolzen ist. Danach mit Schnittlauch und Bonitoflocken bestreuen. Dazu kann man französisches Baguette oder japanischen Reis servieren.