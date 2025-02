Grüner wird's nicht

»Das chinesische Chop Suey heißt übersetzt ›Gemischtes, Kleinge- schnittenes‹. Man kann die Zutaten beliebig austauschen und saisonal anpassen. Es ist schnell zubereitet, knackig, frisch. Bei diesem Rezept dominiert die Farbe Grün.«

Zutaten: Für 4 Personen 100 g grüne Paprika Paprika

100 g Kohlrabi (geschält) Kohlrabi

100 g Pak Choi Pak Choi

100 g grüne Bohnen (geputzt) Bohnen

100 g Zuckerschoten Zuckerschoten

150 g Champignons Champignon

50 g Zwiebel (geviertelt) Zwiebel

20 g Knoblauch Knoblauch

100 g Brokkoliröschen Brokkoli 50 ml Sesamöl (geröstet) Sesamöl

100 ml Weißwein Weißwein

400 ml Gemüse- oder Hühnerbrühe Gemüsebrühe

2 TL (Mais-) Stärke Stärke

100 g Erbsen (TK) Erbsen

100 ml Sojasauce (salzarm) Sojasauce

40 g Erdnüsse Erdnuss

Salz

Paprika in Streifen schneiden, Kohlrabi in 1 × 1 cm große Würfel, Pak Choi in 2 × 2 cm große, Bohnen in 5 cm große Stücke schneiden. Von den Zucker­ schoten Enden und Fäden entfernen. Champignons achteln. Zwiebel und Knoblauch in feine Scheiben schneiden. In einem Topf Wasser zum Kochen brin­gen (auf 1 Liter 10 g Salz). Bohnen für eine Minute, dann Zuckerschoten und Brokkoli dazugeben und das Ganze weitere 2 Minuten blanchieren. Herausnehmen und in eiskaltem, gesalzenem Wasser abschrecken, in einem Sieb abtropfen lassen.

In einer großen Pfanne das Öl erhitzen. Zwiebel und Knoblauch kurz anschwitzen, Pilze, Paprika und Kohlrabi darin 2 bis 3 Minuten anbraten. Mit Wein ablöschen und 1 Minute rühren. Brühe mit Stärke mi­schen und angießen. Alle übrigen Zutaten dazugeben und umrühren, Deckel daraufsetzen und alles bei klei­ner Hitze 5 Minuten köcheln lassen. Eventuell etwas salzen. Wer es scharf mag, kann anfangs etwas Chili beigeben. Wer möchte, dekoriert die Teller mit einer Prise Sesamkörnern. Man kann das Gericht so essen, dazu passen aber auch Reis oder Pellkartoffeln.