Spargel wird ab jetzt gerollt

»Jedem ist es sicherlich schon mal passiert, dass der Spargel verkocht ist. Auch mir. Hier ein Rezept, wie man verkochten Spargel weiter­verarbeiten kann – es muss nicht immer Suppe sein.«

Zubereitungszeit 45 Back/Gesamtzeit 105 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Spargel-Rezepte

Knödel-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Für die Knödel

500 g grüner Spargel grüner Spargel

320 g Toastbrot (entrindet) Toastbrot

80 g weiche Butter Butter

2 Eigelb (Größe L) Ei

1/2 Bio-Limette Limette

2 Zweige Kerbel Kerbel

40 g glattes Weizenmehl Weizenmehl

etwas Mehl zum Arbeiten

Salz Salz

weißer Pfeffer Pfeffer Zum Fertigstellen

80 g braune Butter Butter

etwas Parmesan (gehobelt) zum Garnieren Parmesan

Den Spargel putzen, die unteren Enden abschneiden. 200 g davon in dünne Scheiben schneiden und in kochendem Salzwasser 3–4 Minuten garen, dann in Eiswasser abschrecken. Restlichen Spargel in 4–5 cm lange Stücke schneiden, ebenfalls garen, abgießen, dabei das Kochwasser auffangen. Spargel abschrecken, beiseitestellen. Das Toastbrot fein mixen. Die Butter schaumig schlagen, Eigelbe unterrühren. Mit Salz, Pfeffer, Limettenabrieb und -saft würzen. Kerbel hacken, mit Spargelscheiben, Toastbrot und Mehl zur Buttermasse geben, alles vermengen und 30 Minuten kalt stellen.

Aus der Masse ca. 16 Knödel (je 30 g) formen, erneut 30 Minuten kühlen. Knödel in Mehl wälzen, ins siedende Spargelkochwasser geben, leicht rütteln, damit die Knödel nicht anhaften. 10 Minuten halb zugedeckt garen. Spargelstücke in brauner Butter schwenken. Die Knödel abtropfen lassen, mit Butter, Spargel­stücken und Parmesan servieren.