Knusprig-fluffiger Reis mit Karottenragout

»Manche mögen’s kross. Da empfiehlt sich dieser Reis aus dem Backofen. Er ist knusprig und fluffig zugleich und schmeckt einfach köstlich. Zum Beispiel zu einem intensiven Ragout aus Karotten.«

Zubereitungszeit 75 Back/Gesamtzeit 75 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Reis-Rezepte

Reisgerichte

Karotten

Reis

Gemüse

Ragout

Zutaten: Für 4 Personen Für den Reis

400 g Jasminreis Jasminreis, Reis

100 g Butter Butter

1 Zwiebel Zwiebel

3 Knoblauchzehen Knoblauchzehe, Knoblauch

Für das Ragout

600 g Karotten Karotten

200 g kleine Schalotten Schalotten

2 Knoblauchzehen Knoblauchzehe, Knoblauch

200 g Speck (durchwachsen) Speck

etwas Olivenöl Olivenöl

Salz Salz

1 TL Zucker Zucker

2 EL Tomatenmark Tomatenmark

2 EL Olivenöl Olivenöl

600 g Wasser Wasser

Salz Salz





300 ml Rotwein Rotwein

200 ml Gemüsebrühe Gemüsebrühe

Pfeffer Pfeffer

1 Lorbeerblatt Lorbeerblatt

3 kleine Zweige Thymian Thymian

1 TL Speisestärke Speisestärke

1 EL kalte Butter Butter

Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Auflaufform mit mindestens 5 cm hohem Randmit etwas Butter einfetten. Den Reis waschen und in einem Sieb abtropfen lassen. Zwiebel fein würfeln, Knoblauch mit Schale leicht quetschen. Zwiebel mit Knoblauchzehen in Olivenöl anschwitzen. Wasser aufkochen und kräftig salzen. Reis zu den Zwiebeln geben und mit anschwitzen. Übrige Butter zerlassen und beiseitestellen. Reis in die Auflaufform geben (er sollte den Boden bedecken und etwa ½ cm hoch stehen).Das heiße Wasser hinzugießen und die Form vorsichtig ­ rütteln, damit sich Wasser und Reis gleichmäßig­ verteilen. Den Reis im heißen Ofen 30 Minuten­ backen, dann kurz herausnehmen und die flüssige­ Butter mit einem Pinsel darauf verteilen. Weitere 30 Minuten backen, bis eine goldbraune Kruste entsteht. Zum Schluss eventuell kurz übergrillen. In der Zwischenzeit für das Ragout die Karotten schälen und in grobe ­ Stifte schneiden. Schalotten abziehen. Knoblauch mit ­ Schale leicht andrücken. Speck würfeln und in einem Topf ohne Zugabe von Fett knusprig braten. Herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Karotten, Schalotten und Knoblauch im Speckfett anbraten, ­ ggf. etwas Öl dazugeben. Mit Salz und­ Zucker würzen und leicht karamellisieren lassen. Das Tomatenmark ­ dazugeben, ebenfalls anrösten, alles mit Rotwein ­ ablöschen und etwa 2 Minuten einkochen. Mit Gemüsebrühe auffüllen. Salzen und pfeffern. Lorbeer und Thymian hinzufügen. Abdecken und 10 bis 15 Minuten köcheln lassen, bis die Karotten fast gar sind. Ohne Deckel weitergaren, damit die Flüssigkeit etwas verdampft (5 bis 8 Minuten). Speisestärke mit etwa 2 EL kaltem Wasser verrühren und schnell in die Flüssigkeit einrühren, sodass diese leicht sämig wird.Die kalte Butter und den Speck hinzufügen und alles noch mal etwa 2 Minuten köcheln lassen.