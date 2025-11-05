Knollen-Carpaccio mit Knuspercreme

»Wurzelgemüse wie Rote Bete, Karotte oder eben Sellerie gart man am besten ungeschält und auf Salz, das zieht die Feuchtigkeit, und der Geschmack wird intensiver. Die Aromen von Haselnuss und Meerrettich harmonieren wunderbar. Eine schöne Vorspeise.«

Knollensellerie mit Haselnuss, Miso und Meerrettich



Zutaten: Für 4 Personen 1 mittelgroßer Knollensellerie Knollensellerie, Sellerie

etwa 1 kg grobes Meersalz (wiederverwendbar zum Garen von Gemüse im Ofen) Salz

Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle Salz, Pfeffer

200 g Crème fraîche

2 EL helle Misopaste Miso 4 EL Haselnussöl

1 Bio-Zitrone Zitrone

½ Bio-Orange Orange

2-3 EL Meerrettich (aus dem Glas oder frisch gerieben) Meerrettich

etwas Kerbel Kerbel

1 kleiner Bund Schnittlauch

1 Handvoll geröstete Piemonteser Haselnüsse Haselnüsse

etwas Butter zum Anbräunen Butter

Meersalz auf ein Backblech streuen und den Sellerie ungeschält direkt auf das Salz legen. Im Ofen bei 180 Grad etwa 1,5 bis 2 Stunden garen, bis man mit einem Holzspieß oder Messer gut einstechen kann. Den Sellerie etwas abkühlen lassen und anschließend die Schale rund­herum entfernen. In dünne Scheiben schneiden (wie ein Carpaccio) und auf eine Platte oder auf Teller flach verteilen, mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Crème fraîche mit der Misopaste und dem Haselnussöl glatt rühren, mit Saft und Zeste von Zitrone und Orange sowie Salz, Pfeffer und Meerrettich abschmecken. Fein geschnittenen Kerbel und Schnittlauch unterheben. Gegarte Selleriescheiben mit der angerührten Crème fraîche bedecken. Zum Schluss mit grob gestoßenen Haselnusskernen bestreuen. Die Selleriescheiben mit etwas gebräunter Butter beträufeln. Dazu am besten ein dunkles Brot servieren.