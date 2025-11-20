Spanische Kürbiskrapfen für dunkle Tage

»An dunklen Novembertagen werden in unserer spanischen Familie diese Kürbiskrapfen mit einer heißen Schokolade gereicht. Ich parfümiere die Krapfen gern mit Cointreau und Zitronenabrieb, man kann den Teig aber auch ganz schlicht halten.«
Zutaten:
- Für die Krapfen
- 2 Eier (Größe M) Eier
- 300 g Hokkaido-Kübris (geschält) Hokkaido-Kürbis, Hokkaido, Kürbis
- 30 g Zucker Zucker
- 20 ml Cointreau (nach Belieben) Cointreau
- Für die heiße Schokolade
- 250 g Schokolade (70%) Schokolade
- 1 Vanilleschote Vanilleschote
- 5 Kardamomkapseln Kardamom
- 250 g Schlagsahne Schlagsahne
- 750 ml Vollmilch Vollmilch, Milch
- 40 g Zucker Zucker
-
- Bio-Zitronen- und Orangenabrieb Zitronen, Orangen
- 160 g Mehl Mehl
- 10 g Backpulver Backpulver
- ½ TL Salz Salz
- Zum Ausbacken
- Neutrales Pflanzenöl Pflanzenöl
- Zum Servieren
- Zucker und Zimt (gemahlen) zum Wälzen der Krapfen Zucker, Zimt, Krapfen
Für die Krapfen die Eier trennen. Geschälten Kürbis in grobe Stücke schneiden und ganz weich kochen. In ein Sieb geben, kurz ausdampfen lassen und in einer großen Schüssel mit einer Gabel gründlich zerdrücken. Kürbismasse mit Eigelben, Zucker und ggf. Cointreau sowie Zitronen- oder Orangenabrieb gut mischen. Mehl und Backpulver gesiebt nach und nach untermischen. Eiweiß mit Salz aufschlagen, dann vorsichtig unter den Kürbisteig ziehen. Jetzt die Schokolade grob hacken, in einen Topf geben und beiseitestellen. Die Vanilleschote auskratzen. Angedrückte Kardamomkapseln, Vanillemark und Vanilleschote mit Sahne, Milch und Zucker in einen Topf geben.
Zum Ausbacken der Krapfen das Öl etwa 2,5 cm hoch in eine Pfanne mit hohem Rand füllen und bei mittlerer Stufe erhitzen (etwa 170 Grad: Hält man ein Holzstäbchen ins Öl und es bilden sich direkt kleine Bläschen daran, ist die richtige Temperatur erreicht).
Nebenbei den Topf mit der Milch-Sahne-Mischung langsam erhitzen. Jeweils 1 EL Kürbisteig aus der Schüssel nehmen und die Portion mit einem anderen Esslöffel ins heiße Öl schieben. Die Krapfen der Reihe nach goldbraun ausbacken und noch warm auf einem Teller im Zimtzucker wälzen.
Jetzt die heiße Milch-Sahne-Mischung durch ein Sieb in drei Portionen unter Rühren zur gehackten Schokolade in den Topf geben und diese auflösen. Die flüssige Schokolade über die Krapfen träufeln und sofort servieren.