Spanische Kürbiskrapfen für dunkle Tage

»An dunklen Novembertagen werden in unserer spanischen Familie diese Kürbiskrapfen mit einer heißen Schokolade gereicht. Ich parfümiere die Krapfen gern mit Cointreau und Zitronenabrieb, man kann den Teig aber auch ganz schlicht halten.«

Zubereitungszeit 75 Back/ 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Dessert

Krapfen

Kürbis-Rezepte

Herbst-Rezepte

Süßspeisen-Rezepte

Zutaten: Für 4 Personen Für die Krapfen

2 Eier (Größe M) Eier

300 g Hokkaido-Kübris (geschält) Hokkaido-Kürbis, Hokkaido, Kürbis

30 g Zucker Zucker

20 ml Cointreau (nach Belieben) Cointreau

Für die heiße Schokolade

250 g Schokolade (70%) Schokolade

1 Vanilleschote Vanilleschote

5 Kardamomkapseln Kardamom

250 g Schlagsahne Schlagsahne

750 ml Vollmilch Vollmilch, Milch

40 g Zucker Zucker

Bio-Zitronen- und Orangenabrieb Zitronen, Orangen

160 g Mehl Mehl

10 g Backpulver Backpulver

½ TL Salz Salz

Zum Ausbacken

Neutrales Pflanzenöl Pflanzenöl

Zum Servieren

Zucker und Zimt (gemahlen) zum Wälzen der Krapfen Zucker, Zimt, Krapfen

Für die Krapfen die Eier trennen. Geschälten Kürbis in grobe Stücke schneiden und ganz weich kochen. In ein Sieb geben, kurz ausdampfen lassen und in einer großen Schüssel mit einer Gabel gründlich zerdrücken. Kürbismasse mit Eigelben, Zucker und ggf. Cointreau sowie Zitronen- oder Orangenabrieb gut mischen. Mehl und Backpulver gesiebt nach und nach unter­mischen. Eiweiß mit Salz aufschlagen, dann vorsichtig unter den Kürbisteig ziehen. Jetzt die Schokolade grob hacken, in einen Topf geben und beiseitestellen. Die Vanilleschote auskratzen. Angedrückte Kardamomkapseln, Vanillemark und Vanilleschote mit Sahne, Milch und Zucker in einen Topf geben.



Zum Aus­backen der Krapfen das Öl etwa 2,5 cm hoch in eine Pfanne mit hohem Rand füllen und bei mittlerer Stufe erhitzen (etwa 170 Grad: Hält man ein Holzstäbchen ins Öl und es bilden sich direkt kleine Bläschen daran, ist die richtige Temperatur erreicht).



Nebenbei den Topf mit der Milch-Sahne-Mischung langsam er­hitzen. Jeweils 1 EL Kürbisteig aus der Schüssel nehmen und die Portion mit einem anderen Esslöffel ins heiße Öl schieben. Die Krapfen der Reihe nach goldbraun ausbacken und noch warm auf einem Teller im Zimt­zucker wälzen.



Jetzt die heiße Milch-Sahne-Mischung durch ein Sieb in drei Portionen unter Rühren zur gehackten Schokolade in den Topf geben und diese auflösen. Die flüssige Schokolade über die Krapfen träufeln und sofort servieren.