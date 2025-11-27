Küchlein mit Klecks

»Ein ideales Weihnachtsdessert. Savarin-Formen sind Ringformen mit einer kleinen Erhöhung in der Mitte. Dadurch entsteht beim Backen beziehungsweise Herausstürzen eine kleine Mulde, in die dann Joghurt gefüllt werden kann.«

Savarin mit Karotten, Nüssen und Joghurt

Zubereitungszeit 40 Back/Gesamtzeit 20 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Kuchen

Dessert-Rezepte

Winter-Rezepte

Zutaten für 18 Formen: Für 4 Personen 18 Savarin-Formen (Ø 7 cm) Savarin

50 g Butter (zerlassen) Butter

50 g griffiges Mehl Mehl Für die Savarins

225 g glattes Weizenmehl Weizenmehl

240 g brauner Rohrzucker Zucker

15 g Backpulver Backpulver

1 TL Natron Natron

ja 45 g Cashew­kerne und Pekannüsse (gehackt) Cashewkerne, Pekannüsse

½ TL Ingwer (gemahlen) Ingwer

1 TL Lebkuchengewürz Lebkuchen

90 g getrocknete Aprikosen (gehackt) Aprikose

je 45 g getrocknete Cranberries (oder Rosinen) und Dörrpflaumen (alles gehackt) Cranberries, Rosinen, Dörrpflaumen

200 g Karotten (geschält, fein geraspelt) Karotte

1 Bio-Orange (Abrieb) Orange

120 g Butter (zerlassen) Butter

3 Eier Ei

Zum Servieren

130 g griechischer Joghurt Joghurt

½ EL Honig Honig

½ Limette (Saft und Abrieb) Limette

Zur Vorbereitung den Backofen auf 160 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen, die Savarin-Formen mit zerlassener Butter ausstreichen und mit dem griffigen Mehl ausstauben. Für die Savarins dann das Weizenmehl, den Zucker, das Backpulver, Natron, die gehackten Nüsse sowie Ingwer und Lebkuchengewürz in einer Metallschüssel mischen. In einer zweiten Metallschüssel die gehackten Trockenfrüchte, die geraspelten Karotten, den Abrieb der Orange, die zerlassene, zimmerwarme Butter und die Eier mit einem Gummispatel gut verrühren. Zutaten der ersten Schüssel in zwei Etappen mit denen der zweiten vermengen. Die Masse in einen Spritzbeutel füllen und die Savarin-Formen damit füllen. Im vorgeheizten Ofen 25 Minuten backen (mit einem Holzspieß eine Backprobe machen).

Dann Savarins auskühlen lassen und vorsichtig aus den Förmchen nehmen. Den Joghurt mit Honig sowie dem Saft und der abgeriebenen Schale der Limette glatt rühren. Zum Servieren in die Mitte der Savarins jeweils einen kleinen Klecks Joghurt geben.