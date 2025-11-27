Küchlein mit Klecks

»Ein ideales Weihnachtsdessert. Savarin-Formen sind Ringformen mit einer kleinen Erhöhung in der Mitte. Dadurch entsteht beim Backen beziehungsweise Herausstürzen eine kleine Mulde, in die dann Joghurt gefüllt werden kann.«
Savarin mit Karotten, Nüssen und Joghurt
Zutaten für 18 Formen:
- 18 Savarin-Formen (Ø 7 cm) Savarin
- 50 g Butter (zerlassen) Butter
- 50 g griffiges Mehl Mehl
- Für die Savarins
- 225 g glattes Weizenmehl Weizenmehl
- 240 g brauner Rohrzucker Zucker
- 15 g Backpulver Backpulver
- 1 TL Natron Natron
- ja 45 g Cashewkerne und Pekannüsse (gehackt) Cashewkerne, Pekannüsse
- ½ TL Ingwer (gemahlen) Ingwer
- 1 TL Lebkuchengewürz Lebkuchen
- 90 g getrocknete Aprikosen (gehackt) Aprikose
- je 45 g getrocknete Cranberries (oder Rosinen) und Dörrpflaumen (alles gehackt) Cranberries, Rosinen, Dörrpflaumen
- 200 g Karotten (geschält, fein geraspelt) Karotte
- 1 Bio-Orange (Abrieb) Orange
- 120 g Butter (zerlassen) Butter
- 3 Eier Ei
- Zum Servieren
- 130 g griechischer Joghurt Joghurt
- ½ EL Honig Honig
- ½ Limette (Saft und Abrieb) Limette
Zur Vorbereitung den Backofen auf 160 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen, die Savarin-Formen mit zerlassener Butter ausstreichen und mit dem griffigen Mehl ausstauben. Für die Savarins dann das Weizenmehl, den Zucker, das Backpulver, Natron, die gehackten Nüsse sowie Ingwer und Lebkuchengewürz in einer Metallschüssel mischen. In einer zweiten Metallschüssel die gehackten Trockenfrüchte, die geraspelten Karotten, den Abrieb der Orange, die zerlassene, zimmerwarme Butter und die Eier mit einem Gummispatel gut verrühren. Zutaten der ersten Schüssel in zwei Etappen mit denen der zweiten vermengen. Die Masse in einen Spritzbeutel füllen und die Savarin-Formen damit füllen. Im vorgeheizten Ofen 25 Minuten backen (mit einem Holzspieß eine Backprobe machen).
Dann Savarins auskühlen lassen und vorsichtig aus den Förmchen nehmen. Den Joghurt mit Honig sowie dem Saft und der abgeriebenen Schale der Limette glatt rühren. Zum Servieren in die Mitte der Savarins jeweils einen kleinen Klecks Joghurt geben.