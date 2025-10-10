Ein Löffel voll Herbst

»Diese Suppe zeichnet eine besondere Würzigkeit aus. Wichtig ist, dass sie eine elegante, samtige Textur behält. Falls sie also dick zu werden droht, unbedingt noch etwas Most oder Apfelsaft beigeben!«

Zubereitungszeit 45 Schwierigkeit

Herbst-Rezepte

Gemüsesuppe

Zutaten für vier Personen: Für 4 Personen Für die Suppe

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

500 g Petersilienwurzel

1 mittelgroße Kartoffel (mehligkochend)

30 g Butter

1 Liter Apfelmost (Apfelwein mit Alkohol)

1 Lorbeerblatt

1 Bund Schnittlauch

200 g Schlagsahne

Salz

Pfeffer

Für die Croûtons

2 Scheiben Weissbrot (in Würfel geschnitten)

2 Knoblauchzehen

1 EL Olivenöl

20 g Butter

Salz

Schalotten schälen und in Würfel schneiden. 1 Knoblauchzehe schälen und halbieren. Petersilienwurzeln unter fließendem Wasser gut abbürsten und klein schneiden. Kartoffel schälen und in kleine Würfel schneiden. Schalotten in einem Topf mit Butter farblos anschwitzen. Gemüse dazugeben und ebenfalls kurz mit anschwitzen. Most angießen, Salz und Lorbeerblatt hinzufügen und alles etwa 25 Minuten köcheln lassen, bis das Gemüse ganz weich ist.

In der Zwischenzeit die Weißbrotwürfel mit 2 angedrückten, ungeschälten Knoblauchzehen in Olivenöl und Butter langsam golden bräunen. Auf ein Küchentuch geben und salzen.

Lorbeerblatt herausnehmen, Suppe fein pürieren und anschließend durch ein Sieb streichen. Suppe kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken, eventuell noch Flüssigkeit dazugeben. Schnittlauch fein schneiden. Sahne so aufschlagen, dass sie gerade noch fließt. Suppe in Schalen oder Teller geben, mit Sahne, Croûtons und Schnittlauch anrichten und servieren.