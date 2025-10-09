Bayerische Haxn goes Asia

»Ein Berliner Kollege vietnamesischer Herkunft hat im Wirtshaus um die Ecke eine Schweinshaxe geholt, sie ins chinesische Restaurant eines befreundeten Kollegen mitgenommen und mit Reis und Chili-Öl aufgepeppt. Wahre Fusionsküche, warum bin ich nicht selbst darauf gekommen?«

Asiatische Küche

Fusionküche

Zutaten für 4 Personen: Für 4 Personen Für die Haxe

1 Schweinshaxe (evtl. fertig gebraten vom Wirtshaus)

Schweinshaxe

4 Eier

5 EL Sesamöl

2 Knoblauchzehen

ca. 100 ml Crispy-Chili-Öl aus dem Asiamarkt

4 Portionen Reis

1 Gurke (geschält)

knapp 50 g Ingwer (gerieben)

ca. 10 Blatt Minze

4 EL Sojasauce

50 ml Olivenöl

1 Limette (Zesten und Saft)

2 EL weißer Sesam (geröstet)

50 ml Reisessig

1 TL Zucker

Schweinshaxe bei 160 bis 180 Grad im Ofen für 2 bis 2,5 Stunden knusprig bräunen oder im Wirtshaus fertig kaufen. Ofen auf 80 Grad Umluft oder Ober-/Unterhitze vorheizen, Eier auf einen Rost legen und für 40 Minuten hineingeben. Danach herausnehmen und beiseitelegen.

Unterdessen für den Salat Gurke in Scheiben schneiden, Ingwer und fein geschnittene Minze hinzufügen, mit Sojasauce, Olivenöl, Saft und Zeste der Limette, frisch gemörsertem Sesam, Reisessig und Zucker marinieren.

Für die Schweinshaxe dann den Frühlingslauch waschen, in feine Scheiben schneiden und in Sesamöl in einer Pfanne anschwitzen. Knoblauch fein geschnitten beigeben. Fertige Schweinshaxe inklusive Kruste in kleine Stücke schneiden und ebenfalls hinzufügen. Kurz in der Pfanne mitbraten, danach die Pfanne vom Herd nehmen und das Chili-Öl zugeben.

Zum Servieren: Warmen Reis in Schalen oder Schüsseln füllen, Schweinshaxen-Stücke darauf verteilen und den Gurkensalat obenauf geben. Zum Schluss jeweils ein gegartes Ei darüber aufschlagen.