Vegetarisches Tellermeer

»Auf diese Art mache ich sonst Bachsaibling, Forelle oder Lachs. Warum nicht mal eine vegetarische Variante?«

Zubereitungszeit 30 Back/Gesamtzeit 30 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Vegetarische Rezepte

Tofu-Rezepte

Zutaten für vier Personen: Für 4 Personen 250 g Butter Butter

400 g Kartoffeln Katroffeln

Salz Salz

400 g Tofu Tofu

150 g Erbsen (TK) Erbsen 1 Bio-Zitrone Zitronen

1 EL geschälter, frischer Meerrettich (oder scharfer aus dem Glas)

Meerrettich

1 EL Algenkaviar (Supermarkt oder online, sonst weglassen) Algenkaviar

evtl. 8 TL Sojasauce Sojasauce

Die Butter in einem kleinen Topf auf mittlerer Flamme köcheln, sie soll nicht braun werden. Nach und nach trennt sich die Molke vom Fett, das kann 20 Minuten dauern. Kartoffeln schälen und in Salzwasser gar kochen, abgießen. Backofen auf 80 Grad vorheizen. Tofu in vier Blöcke schneiden. Die aufgetauten Erbsen in einen kleinen Topf geben. Sieb mit Küchenkrepp auslegen und die geklärte Butter zu den Erbsen filtern, die Molke bleibt hängen. Salzen. Abrieb und Saft der Zitrone (falls Meerrettich aus dem Glas genommen wird, auch diesen) mit dem Algenkaviar dazugeben. Umrühren und kurz erhitzen. Den Tofu im Ofen 5 Minuten erwärmen. Auf vier tiefe Teller verteilen und Kartoffeln daneben anrichten, diese mit einer Gabel zerdrücken. Erbsen und Butter darauf verteilen. Jetzt noch frischen Meerrettich wie Parmesan darüberreiben. Wer es salzig-japanisch mag, fügt die Sojasauce hinzu. Und wer das Ganze ohne Kartoffeln servieren möchte, nimmt nur 200 g Butter.

Für die nicht vegetarische Alternative käme Fisch für 20 Minuten in den Ofen, und Forellenkaviar könnte den Algenkaviar ersetzen.