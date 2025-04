Da haben wir den Frühlingssalat

»Wichtig ist, dass dieser Frühlingssalat frisch zubereitet wird und die Z­utaten erst direkt vor dem Servieren miteinander vermischt werden. Die gerösteten Brösel bringen Knusprigkeit und sorgen dafür, dass sich Gemüse und Dressing miteinander verbinden.«

Zubereitungszeit 35 Back/Gesamtzeit 35 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Spargel-Rezepte

Frühlingsrezepte

Zutaten: Für 4 Personen 2 Bund grüner Spargel Spargel

Salz Salz

2 Eier (Größe M) Ei

50 g Panko- oder Semmelbrösel Semmelbrösel

7 EL Olivenöl Olivenöl

1 Bund Radieschen Radieschen

1 Schalotte 1 Bund Schnittlauch Schnittlauch

4 Anchovisfilets Anchovisfilet

2 EL Sherry-Essig Essig

1 EL Honig Honig

1 TL Dijonsenf Dijonsenf

Die Eier etwa 8 Minuten hart kochen. Dann in kaltem Wasser abkühlen lassen. Spargelstangen kurz kalt abwaschen, die holzigen Enden abschneiden, dann in kochendem Wasser mit viel Salz etwa 4 Minuten blanchieren. Die Spargelstangen herausheben, kalt abschrecken und abtropfen lassen. Die Eier pellen und fein hacken. Brösel in 3 EL Olivenöl bei geringer Hitze bräunen und leicht salzen. Spargelspitzen abschneiden, restliche Stangen schräg schneiden, sodass rautenförmige Stücke (etwa 5 mm groß) entstehen.

Radieschen, Schalotte und Schnittlauch putzen und abbrausen. Die Radieschen halbieren und in dünne Scheiben schneiden, Schalotte und Schnittlauch klein schneiden. Die Anchovisfilets fein hacken. In einer Schüssel Essig, Honig, Senf und Salz mit 4 EL Olivenöl verrühren, die klein geschnittene Schalotte und die gehackten Anchovisfilets dazugeben. Spargelspitzen und Spargelrauten, Radieschen und Schnittlauch mit dem Dressing vermischen. Zum Schluss den Salat mit gehackten Eiern und gebräunten Bröseln bestreuen.