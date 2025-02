Das erbstbeste Rezept

»Der Erbsenfond bringt besonders feine Süße und Umami mit. Und im Winter liefert er Vitamine. Zum Servieren gern mit Minze garnieren und mit Rapsöl beträufeln – eine perfekte Geschmackskombination.«

Zubereitungszeit 40 plus Einweichungszeit 12 Schwierigkeit Rezept-Typ:

Gemüsesuppe

Erbsen

Vegetarische Rezepte

Suppen-Rezepte

Zutaten für 6 Personen: Für 4 Personen Zutaten für ca. 3 Liter Erbsenfond:

500 g getrocknete Erbsen Erbsen

2 l Wasser zum Einweichen Wasser

1 Zwiebel (ca. 60 g)

Zwiebel



4 l Wasser zum Kochen Wasser

1 Bund Suppengemüse Suppengemüse

1 TL Salz Erbseneinmachsuppe

750 ml Erbsenfond Erbsenfond

1 Zwiebel (ca. 60 g) Zwiebel

30 g Butter

40 g glattes Weizenmehl

Mehl

60 g Sauerrahm

100 ml Sahne

250 g gekochte TK-Erbsen Erbsen

Salz

weißer Pfeffer

etwas Muskatnuss

1 Prise scharfes Chilipulver Chili

Am Vortag getrocknete Erbsen in einem Sieb mit kaltem Wasser gut abspülen. In einer Schüssel mit ca. 2 l Wasser mindestens 12 Stunden einweichen.

Zwiebel schälen und vierteln. Erbsen abseihen und abspülen. 4 l kaltes Wasser mit Erbsen, Zwiebel und geputztem, ganzem Suppengemüse und Salz aufkochen. Auf mittlerer Temperatur aufgedeckt ca. 1 Stunde weich kochen. Falls dabei Schaum aufsteigt, mit einem Schaumlöffel immer wieder abschöpfen. Mit Salz abschmecken. Dann Topf zur Seite stellen und Fond im Topf auskühlen lassen. Anschließend durch ein feines Sieb abseihen.

750 ml des Erbsenfonds erhitzen (Rest im Kühlschrank aufheben). Zwiebel schälen und in 2 mm große Würfel schneiden. In einem zweiten Topf Butter aufschäumen, die Zwiebel darin glasig anschwitzen, Mehl mit dem Saucenbesen einrühren, den Topf kurz zur Seite schieben und den Sauerrahm einrühren. Dann den Topf wieder auf den Herd stellen und unter ständigem Rühren nach und nach den warmen Erbsenfond einrühren. Sahne dazugeben, das Ganze aufkochen und 3 Min gut durchkochen lassen. Erbsen dazugeben und alles gut mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Chilipulver abschmecken.