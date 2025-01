Schwung in der Suppe

»Mein Freund Massimo ist Trüffelhändler. Von ihm habe ich gelernt, dass teure Trüffeln sogar in einfachen Bauerngerichten eine Rolle spielen. Diese Suppe macht ein samtiges Gefühl im Mund. Auch in meiner Sparversion mit Champignons schmeckt sie wunderbar.«

Suppen-Rezepte

Winter-Rezepte

200 g getrocknete dicke weiße Bohnen

40 g Butter

120 g Zwiebeln (geschält und gewürfelt)

1 Lorbeerblatt

1 l Geflügelfond (vegetarisch: Gemüsefond)

250 g Crème fraîche

Salz, schwarzer Pfeffer

40 g schwarzer Trüffel

20 g Butter

2 cl Madeira

2 hart gekochte Eier (klein gehackt)

Alternative zu Trüffel

2 Champignons

Die Bohnen über Nacht in reichlich Wasser einweichen und vor dem Kochen gut abtropfen lassen.

Butter in einem Topf schmelzen, Zwiebelwürfel darin anschwitzen, Bohnen und Lorbeerblatt dazugeben. Mit dem Fond aufgießen und ca. 50 Minuten sanft köcheln, die Bohnen sollen weich sein.

Lorbeerblatt entfernen, Crème fraîche zu den Bohnen geben, mit einem Zauberstab gut pürieren. Durch ein feines Sieb passieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Trüffel in 1 Millimeter dicke Scheiben schneiden oder hobeln, in einem Töpfchen mit Butter und Madeira 1 Minute erhitzen, bis kaum noch Flüssigkeit vorhanden ist, dann vom Herd nehmen. Suppe auf vier Teller verteilen, Ei einstreuen, Trüffelscheiben (oder rohe Champignons, in dünne Scheiben geschnitten) obenauf legen.