Burgbewohner für eine Nacht

Der Buggy ruckelt über historisches Pflaster, die Kleine purzelt glucksend fast raus, einem selbst kribbeln die Unterarme, doch Kind und Gepäck zu tragen, wäre zu mühsam. Tolle Idee, mit Kind und Kegel auf einer Burg zu übernachten! Nee, ernsthaft. Die Kinder: staunend vor so viel Stein. Wie hoch ist der Turm? Wohnt da einer? Whoa, wie tief ist dieses Loch? So viele Fragen. Wie gut, dass wir Zeit zum Entdecken haben. Und Broschüren! Die Festung über Kronach diente der Verteidigung und als Gefängnis, Ritter haben hier nie gelebt.

Die »Bastion Marie« (zu sehen links auf der Festungsmauer) ist ein spektakulär schöner Biergarten mit Top-Aussicht und eigenem Bier. Das Zimmer 303 befindet sich im dicken Turm daneben. Foto: Dr. Otamr Fugmann

Heute richtet sich das Hotel darin an Fa­milien, und für die hat man mitgedacht: im Burggraben ein Kletter­parcours, Stockbetten mit Netzen. Am Buffet: ein Waffeleisen mit Streusel-Auswahl sowie Personal, das Bunt­stifte reicht, wenn der Waffel-Streusel-Berg nach zwei Minuten weggemampft ist, die Eltern aber noch elf Minu­ten essen möchten. Vom Turmzimmer 303 hat man die schönste Sicht. Wer es nicht bekommt oder runde Räume seltsam findet, geht in die »Bastion Marie«, den Biergarten auf der Fes­tungsmauer, und erfreut sich an der Sagaland­haf­tigkeit von Kronach und Umgebung. In so einem Hotel hat man auch für die Gutenachtge­schichte ausreichend Stoff: Charles de Gaulle saß 1917 auf der Festung Rosenberg ein. Zwei Mal ver­suchte er zu türmen: Beim ersten Mal kle­tter­te er über die 25 Meter hohe Mauer, beim zweiten Mal ging er verkleidet an den Wachen vorbei. »Der Mann hat später sogar einen Aus­brecherorden bekommen. Ist das nicht cool?« Jaja, Mama. Gibt’s morgen noch mal Waffeln?

JUFA Hotel Festung Rosenberg

Festung 1, 96317 Kronach

Tel. 09261/910 80 80

DZ mit Frühstück ab 119 Euro/Nacht, Familienzimmer mit Frühstück 142,50 Euro