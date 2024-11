Irisch gut

Manchmal bestimmt das Hotel, das man sich ausgesucht hat, durch seine Eigenheiten den ganzen Urlaub. So ist es beim »Mayson«, es liegt wunderschön an der Hafeneinfahrt nach Dublin, im Grillrestaurant auf dem Dach kann man bis aufs Meer schauen, im gut ausgestatteten Gym und im kleinen Pool gleich daneben kann man die Möwen kreischen hören. Das ist schön. Dafür ist es aber ein Stück zu gehen bis in die Innenstadt, 20 Minuten sicherlich.

Der Städtetriptag beginnt im »Mayson« also jeden Morgen mit einem Kaffee zum Mitnehmen aus dem guten Café im Erdgeschoss und einem Marsch zum Wachwerden, das muss man mögen. Wer das tut, dem fallen ab da nur noch Vorteile auf: das kleine Café »Honey Truffle« (45 Pearse St) mit den vielen selbst gemachten Salaten und Scones, an dem man vorbeikommt, wenn man von eben diesem Hotelstandort aus zum Trinity College läuft, oder der zweistöckige Manga-Laden »ForbiddenPlanet« (5–7 Crampton Quay), an dem man halt vorbeiirrt, wenn man am ersten Tag die Innenstadt sucht.

Einen Ausflug sollte man aber mit dem Bus unternehmen: den zum Phoenix Park. In dem riesigen Stadtpark am Rande Dublins leben wilde Rehgruppen. Natürlich kann man den Park zu Fuß nach ihnen durchkämmen, aber da man wegen der Lage des Hotels ohnehin ständig läuft, empfiehlt es sich hier, im Gate House am Parkeingang Fahrräder zu leihen. Es gibt keine Rehsichtungsgarantie, aber ich habe bei der Radrückgabe niemanden getroffen, der es nicht geschafft hatte.

The Mayson

82 N Wall Quay, Dublin 1

Tel. 00353/1/245 79 00,

DZ ab 161 Euro/Nacht