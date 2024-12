Die einzigartige Coolness von Manchester

Es gibt Orte, die stellt man sich als Teenager wahnsinnig cool vor. Den Heimatort der Lieblingsband zum Beispiel. Aber man kommt nie hin, weil die Eltern eben jenen Ort – in diesem Fall Manchester in England – nicht annähernd so reizvoll finden. Wenn sich dann 25 Jahre später die Gelegenheit bietet, zu einem Konzert genau dieser Band in genau diese Stadt zu reisen, bucht man natürlich augenblicklich Flug und Hotel. Wann, wenn nicht jetzt? Ab diesem Moment könnten viele Dinge schieflaufen. Die in die Jahre gekommene Band könnte enttäuschen, die Stadt sich als fades Industriestädtchen entpuppen und das eigene Alter einem die Naivität der Jugendträume vor Augen führen.

Aber dann checkt man im hippen Viertel Northern Quarter ins Hotel »Cow Hollow« ein und bekommt sofort ein Glas Wein mit ein paar Oliven und Käse an der heimeligen Bar serviert, bevor man die Stahltreppen der ehemaligen Textilfabrik in das verwinkelte Zimmer im zweiten Stock steigt. Tee, Milch und Kekse darf man sich nach einem anstrengenden Tag kostenlos holen, das Frühstück wird in Papiertüten aufs Zimmer gebracht, und eine lange Liste auf dem Nachttisch empfiehlt angesagte Restaurants in der Umgebung. Auf dem Weg dorthin mixt einem das freundliche Personal nach Wunsch noch einen Cocktail.

Und man entspannt sich endlich. Denn selbst wenn das Konzert enttäuscht, man nicht mehr 16 ist und immer noch nicht so cool, wie man sich das einst erträumte: Zumindest das Hotel ist es.

The Cow Hollow Hotel, 57 Newton Street, Manchester M1 1ET, Großbritannien

Tel. 0044/161/228 72 77

DZ mit Frühstück ab 118 Euro/Nacht