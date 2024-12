Dieses Dessert ist eine Granate

Braucht es an Weihnachten ein Dessert – zwischen all den Plätzchen, Lebkuchen, Stollen? Ich bin mir nicht sicher: Wenn, dann sollte es frisch und fruchtig sein, gut vorzubereiten und im Kühhlschrank ein paar Tage haltbar. So ein Dessert ist dann zwar da. Es muss aber nicht unbedingt gleich gegessen werden, wenn eigentlich alle schon etwas in den Seilen hängen, überwältigt vom ganzen Weihnachtszauber. Meine Mutter hatte an den Weihnachtstagen meistens eine Orangencreme in petto, mit Sahne und Gelatine – hier eine vegane Version mit Kokosjoghurt, Agar Agar und Granatapfel. Denn eigentlich will ich über den Granatapfel schreiben und darüber, wie Sie achtsam die Granatapfelkerne aus den Schalen lösen können. Klar, geht das schnell und brutal. Man kann die Früchte zum Beispiel halbieren und von hinten mit einem Kochlöffel so lange darauf einschlagen, bis die meisten Kerne herausgefallen sind. Wenn die Kerne dabei in eine Schüssel mit kaltem Wasser fallen, schwimmen die weißen Hautrestchen oben und man kann sie am Ende leicht abschöpfen. Wer hart zuschlägt, sollte unter fließendem Wasser arbeiten, dann spritzt weniger vom blutroten Saft durch die Küche.

Aber man kann Granatapfelkerne auch sanft auslösen, das dauert etwas länger. Doch wenn Kochen Teil des Lebens sein darf, statt ausschließlich effizient optimierte Pflichterfüllung – dann ist das völlig in Ordnung. Andere bezahlen Achtsamkeits-Coaches für Übungen, bei denen Sie am Ende keine Granatapfelkerne haben. Und sollten Sie selber einfach zu ungeduldig sein: Irgendjemand in der Familie ist wahrscheinlich froh, der Weihnachtshektik durch die Arbeit am Granatapfel zu entkommen. Zusatz-Herausforderung für Fortgeschrittene: Tragen Sie beim Entkernen ein weißes T-Shirt. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten und anregende Feiertage!

Granatapfel-Orangencreme mit Kokosjoghurt

Zubereitungszeit 75 Gesamtzeit 6,5 Schwierigkeit

Zutaten für 6 Portionen: Für 4 Personen 2 Granatäpfel Granatapfel

3-4 saftige Bio-Orangen Orange

100 g Zucker 1 leicht gehäufter TL Agar Agar (knapp 3 mg) Agar Agar

2 EL Zitronensaft (= Saft von einer kleinen Zitrone) Zitrone

250 ml Kokosjoghurt Joghurt

1. Orangen heiß waschen und abtrocknen. Von einer Orange mit einem scharfen Messer zuerst die Schale hauchdünn abschälen, dann in möglichst feine Streifen schneiden. Im zweiten Schritt den weißen Teil der Schale mit einem scharfen Messer entfernen. Die Orangen-Filets jeweils mit zwei Schnitten herauslösen, beiseite stellen. Restliche Orangen quer halbieren, das Fruchtfleisch mit einem Grapefruitlöffel oder mit einem Messer aus den Schalen lösen und grob würfeln – dabei Kerne und dicke, weiße Stücke entfernen. 250 g Fruchtfleisch abwiegen (den Rest aufessen), die Schalen aufheben.

2. Die Orangenschalenstreifen mit 1 EL Zucker und 125 ml Wasser in einem kleinen Topf bei sehr schwacher Hitze 20-30 Minuten einkochen, bis die Flüssigkeit vollständig verkocht ist. Wenn der Zucker aussieht wie dicker Honig und gerade eben beginnt, hellbraun zu werden – dann ist der Zeitpunkt ideal. Danach färbt sich der Zucker immer schneller und verbrennt ziemlich leicht, also Vorsicht. Die Orangenschalenstreifen auf einem Gitter oder in einem Sieb ausbreiten und einige Stunden trocknen lassen.

3. Einen Granatapfel quer halbieren, mit einem kleinen Messer die Kerne in größeren Stücken herauslösen, ohne dabei die Schalen zu verletzen – Vorsicht, es spritzt! Die Krone vom zweiten Granatapfel anritzen, zur Seite drücken und entfernen. Wo die weißen Trennhäute sichtbar werden, die Granatapfelschale wie eine Orange einritzen. Granatapfel entlang der Schnitte in 5-7 Spalten aufbrechen. Die Kerne nach und nach herauslösen, dabei die weißen Trennhäute mit der Hand oder mit einem kleinen Messer abziehen – Wie das geht sehen Sie in unserem kleinen Video. Wir benötigen nur etwa die Hälfte der Kerne schön ausgelöst, den Rest einfach in großen Stücken lassen und mit dem Inhalt von Granatapfel Nummer eins in einer Kartoffelpresse entsaften. Es sollten 150 ml Saft sein.

4. 150 g Granatapfelsaft mit 250 g Orangenfruchtfleisch und 2 EL Zitronensaft mixen. 250 g Kokosjoghurt in einem kleinen Topf aufkochen, Agar Agar unterrühren, auf ganz kleiner Hitze 2 Minuten mehr ziehen lassen als köcheln. Vom Herd nehmen, das Fruchtpüree unterrühren, durch ein Sieb gießen.

5. Die Creme in die ausgehöhlten Orangen- und Granatapfelhälften füllen, mindestens 3 Stunden im Kühlschrank fest werden lassen. Mit Orangenfilets bzw Granatapfelkernen belegen – oder bestreuen und etwas kandierte Orangenschale darüber verteilen.