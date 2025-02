Der Winter hat bald ein Ende und die Wurst hat zwei

mein neuer Brokkolisalat mit mallorquinischer Sobrasada bringt zwei tröstende Küchen-Konzepte zusammen: Er ist warm und wird mit Wurst gewürzt. Ist nicht vegan, aber wenig Wurst reicht weit. Und mit einem cremigen Kartoffelpüree wird daraus ein sehr schöner Hauptgang. Über meine Liebe zu Brokkoli habe ich hier schon geschrieben. Den Brokkolistiel verwende ich immer mit, er ist der Grund warum man Brokkoli manchmal auch Spargelkohl nennt. Doch was ist Sobrasada? Die Mallorca-Reisenden unter Ihnen werden sie kennen: Die rote Streichwurst in wulstigen Formen gehört zum kulinarischen Kulturerbe der Insel. Dort kommt sie entweder als würzige Streichwurst auf Röstbrot, manchmal sogar mit etwas Honig obendrauf – oder sie würzt allerlei Saucen und Ragouts. Die Sobrasada ist ziemlich fett, in meinem Salat braucht es deshalb kein zusätzliches Öl. Sie wird mit reichlich Paprikapulver abgeschmeckt und dann eher gemächlich gereift. Dabei bleibt sie weich, in der Pfanne schmilzt sie dahin. Man kann Sobrasada also nicht etwa durch Chorizo ersetzen. Eher durch die apulische Nduja, aber die entfacht mit etwa einem Drittel Peperoncini-Anteil ein Höllenfeuer in jedem Gericht, mit dem sie in Berührung kommt – also Vorsicht.

Aber Sie finden Sobrasada sowieso leicht online oder in spanischen Lebensmittelgeschäften und besonders teuer ist sie auch nicht, selbst mit dem EU-Siegel für die geschützte geografische Angabe IGP. Das bedeutet, das die Wurst auf Mallorca nach den traditionellen Regeln eines Pflichtenheftes hergestellt wurde. Die Regeln fürs IGP sind nicht so streng, wie die für Produkte mit geschützter Ursprungsbezeichung DOP: Solange die Herstellung den Regeln entspricht, dürfen die Schweine für die Sobrasada also auch aus Bulgarien kommen, die Paprika aus Marokko. Es sei denn, Sie finden eine »Sobrasada de Mallorca de Cerdo Negro«, die wird aus mallorquinischen Schwarzfuß-Schweinen hergestellt. Seit ein paar Jahren gibt es auch wieder minimalen Gewürzpaprika-Anbau auf der Insel, dank einer Slowfood-Initiative von Maria Solivella, die mit ihren Schwestern das wunderbare Restaurant Ca Na Toneta betreibt. Wahrscheinlich gibt es also auch einen Hersteller, der die Sobrasada de Cerdo Negro mit der autochtonen Paprikasorte Tap de Corti würzt – irgendwann muss ich wohl nochmal hin, Sobrasada suchen.

Warmer Brokkoli-Fenchel-Salat mit Sobrasada de Mallorca

Zutaten: Für 4 Personen 700 g Brokkoli

1 saftige Bio-Zitrone Zitrone

1 kleine Fenchelknolle Fenchel

3 Schalotten Schalotte, Zwiebel 2 möglichst frische Knoblauchzehen Knoblauch

Salz

150 g mallorquinische Sobrasada Sobrasada, Wurst

2 EL Olivenöl

1. Brokkoli in Röschen teilen, den Stiel schälen und in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die Zitronenschale hauchdünn abschälen und dann in feine Streifen schneiden, den Saft auspressen. Fenchelgrün hacken, den Fenchel klein würfeln. Schalotten noch kleiner würfeln, den Knoblauch ganz klein würfeln – oder einfach hacken.

2. Brokkoli in Salzwasser bissfest kochen, das dauert etwa 5 Min. Gleichzeitig die Sobrasada mit Olivenöl bei mittlerer Hitze in einem Topf oder einer Pfanne auflösen, dabei hilft ein Holzlöffel. Fenchel, Fenchelgrün Schalotten und Knoblauch zugeben, ein paar Minuten dünsten, ab und zu umrühren.

3. Brokkoli abgießen, mit Zitronensaft und Zitronenschalen zur Sobrasada-Mischung geben. Warm servieren.

