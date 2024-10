Zimmer von smaragdgrün bis rubinrot

Gut möglich, dass man nach ein paar Tagen in dieser Stadt Nackenschmerzen bekommt – in Antwerpen muss man ständig zum Himmel schauen. Das beginnt am Bahnhof mit seiner riesigen Kuppel über der Eingangshalle. In der Stadt sind es das Oberlicht im Königlichen Museum der schönen Künste oder die imposante Glasdecke in der Handelsbeurs, der ersten zweckbestimmten Handelsbörse der Welt. Daneben liegt das »Sapphire House Antwerp«, in dem Deckenbemalung, goldener Stuck und Kronleuchter den Blick immer wieder nach oben lenken.

Das Hotel hat erst 2022 neu eröffnet. Mit das Beste an ihm ist die Lage: Zum Grote Markt oder zur Einkaufsstraße Meir sind es nur ein paar Minuten. Die Zimmer sind chic und gemütlich – und das »Sapphire House« reizt seinen Namen aus: Jede Etage ist in einer Edelsteinfarbe gehalten, Rubin zum Beispiel oder Smaragd, und überall sind Edelsteine: auf den Kugelschreibern oder als Steinchen auf dem Zimmer, die man an der Bar gegen eine Überraschung eintauschen kann.

Das Haus war schon im 16. Jahrhundert ein Hotel, es hieß »Den Grooten Robijn«, der große Rubin, eine Anspielung auf den Edelsteinhandel, den Belgien zu jener Zeit betrieb. Das Land hat erst spät begonnen, seine gewaltvolle Kolonialgeschichte aufzuarbeiten. Auch das »Sapphire House« spart diesen Teil der Geschichte größtenteils aus. Immerhin ein Zugeständnis sind die Fotos des gebürtigen Kongolesen Marc Lagrange an den Zimmerwänden.

Sapphire House Antwerp

Lange Nieuwstraat 20/24, 2000 Antwerpen, Belgien

Tel. 0032/3/201 03 70

DZ ab 166 Euro/Nacht

sapphirehouseantwerp.com